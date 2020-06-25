Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод войск из Германии

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Решение президента Решение президента США Дональда Трампа о переброске части размещенного в Германии военного контингента США можно только приветствовать, это "не наказание, а успех", заявил РИА Новости депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО . Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп", - заявил Линдеманн, добавив в своем обращении к американскому лидеру: "Сердечное спасибо, мистер президент Трамп!".

По словам депутата, "75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию". Линдеманн добавил, что таким образом Трамп "реализует программу партии "Альтернатива для Германии".