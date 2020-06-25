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Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод войск из Германии
Решение президента США Дональда Трампа о переброске части размещенного в Германии военного контингента США можно только приветствовать, это "не наказание, а... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:15
дональд трамп
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дональд трамп, нато, польша, германия, сша, берлин (город), в мире

Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод войск из Германии

17:15 25.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о переброске части размещенного в Германии военного контингента США можно только приветствовать, это "не наказание, а успех", заявил РИА Новости депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
Президент США Дональд Трамп
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"Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп", - заявил Линдеманн, добавив в своем обращении к американскому лидеру: "Сердечное спасибо, мистер президент Трамп!".
По словам депутата, "75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию". Линдеманн добавил, что таким образом Трамп "реализует программу партии "Альтернатива для Германии".
"Считаю вывод американских военных не наказанием, а успехом. Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально", - добавил Линдеманн.
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