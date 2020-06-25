https://ria.ru/20200625/1573477153.html
Вице-премьер Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество
Вице-премьер Юрий Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:13
2020-06-25T17:13
россия
юрий борисов (вице-премьер)
мид венесуэлы
хорхе арреаса
венесуэла
каракас
в мире
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россия
венесуэла
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий борисов (вице-премьер), мид венесуэлы, хорхе арреаса, венесуэла, каракас, в мире