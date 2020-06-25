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Вице-премьер Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество
Вице-премьер Юрий Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:13
россия
юрий борисов (вице-премьер)
мид венесуэлы
хорхе арреаса
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россия, юрий борисов (вице-премьер), мид венесуэлы, хорхе арреаса, венесуэла, каракас, в мире

Вице-премьер Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество

17:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера
"Встреча с главой МИД Хорхе Арреасой прошла в закрытом режиме. Стороны обсудили вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством России и Венесуэлы в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и транспорта", - сказали агентству в аппарате.
По итогам переговоров Борисов, как сообщили в его пресс-службе, выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести следующую межправкомиссию, как и планировалось, в Каракасе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
24 июня, 13:36
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РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)МИД ВенесуэлыХорхе АрреасаВенесуэлаКаракасВ мире
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