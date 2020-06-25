Число жертв коронавируса в Ивановской области выросло до 39

"Спасти, к сожалению, не удалось. Второй пациент из Иванова, 73 года. Причиной смерти также стала COVID-пневмония. Как и во всех предыдущих случаях, у пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания. В большинстве посмертных эпикризов в числе сопутствующих патологий мы видим одно и то же: заболевания сердца, сосудов, легких, диабет и так далее", - сказал Фокин.