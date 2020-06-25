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Число жертв коронавируса в Ивановской области выросло до 39
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Ивановской области выросло за сутки до 39, среди двух умерших есть медработник, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:13
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РИА Новости
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353
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Число жертв коронавируса в Ивановской области выросло до 39

17:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Ивановской области выросло за сутки до 39, среди двух умерших есть медработник, сообщило правительство региона.
По данным на 25 июня, в Ивановской области зарегистрированы 4330 случаев COVID-19, за сутки поставлены 77 диагнозов. Из новых случаев 56 человек были обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 18 человек. Один больной прибыл в регион из Москвы, два человека выявлены без симптомов при добровольном тестировании.
За сутки выписаны 13 человек, всего в Ивановской области выздоровели 2643 пациента. Скончались 39 пациентов, информация по двум летальным случаям появилась за последние сутки.
"Это пациентка из Палеха 39 лет, медицинский работник. Со служебной, профессиональной деятельностью медика этот случай заражения не связан. При жизни был положительный тест на COVID-19, патологоанатомическая экспертиза показала, что именно двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, стала причиной смерти", - приводит пресс-служба облправительства слова директора департамента здравоохранения области Артура Фокина.
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Как рассказал Фокин, женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №4 в палату интенсивной терапии, на аппарат ИВЛ.
"Спасти, к сожалению, не удалось. Второй пациент из Иванова, 73 года. Причиной смерти также стала COVID-пневмония. Как и во всех предыдущих случаях, у пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания. В большинстве посмертных эпикризов в числе сопутствующих патологий мы видим одно и то же: заболевания сердца, сосудов, легких, диабет и так далее", - сказал Фокин.
Всего в области в стационарах находятся 752 человека с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 240 человек, на аппаратах ИВЛ – 19 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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