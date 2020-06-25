Первый турист, который выйдет в открытый космос, пройдет подготовку

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первый космический турист, который готов выйти в открытый космос в 2023 году, будет проходить дополнительную подготовку, но пока неизвестно, сколько она продлится, сообщили РИА Новости в представительстве Space Adventures.

"Который будет выходить, у него подготовка на какое-то время дольше будет… Никто из участников космического полета в открытый космос еще не выходил, поэтому сказать, сколько по времени это займет, мы пока не можем", - сказал собеседник агентства.

В представительстве компании также отметили, что турист сможет застраховать свою жизнь, если сам того пожелает.

Ранее российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) " Энергия " сообщила о подписании с компанией Space Adventures первого в истории контракта на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году. Всего планируется отправить двух туристов, но во внекорабельной деятельности поучаствует только один.