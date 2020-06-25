ОП сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию

Все нарушения, по словам Михеевой, сейчас проверяются. Кроме того, на горячую линию Общественной палаты за первый день работы поступило 20 обращений. В частности, три из них связаны с проблемами с электронным голосованием, три – с отсутствием информации о месторасположении участка по временному месту пребывания, два – по вопросам открепления.