https://ria.ru/20200625/1573476978.html
ОП сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию
Ситуационный центр Общественной палаты РФ, мониторящий голосование по поправкам в конституцию, выявил 34 нарушения в ходе голосования, из них 12 – в Республике... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:10
2020-06-25T17:40
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ, мониторящий голосование по поправкам в конституцию, выявил 34 нарушения в ходе голосования, из них 12 – в Республике Бурятия, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
"Где-то 250-300 звонков в час делают (волонтеры центра – ред.), работа очень большая. По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня волонтеры связались более чем с 1300 наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 в Республике Бурятия, пять – в Ямало-Ненецком автономном округе, семь – в Магаданской области
, четыре – в Приморском крае
, два – в Сахалинской области
и два – в Чукотском автономном округе", - рассказала Михеева в ходе пресс-брифинга.
Все нарушения, по словам Михеевой, сейчас проверяются. Кроме того, на горячую линию Общественной палаты за первый день работы поступило 20 обращений. В частности, три из них связаны с проблемами с электронным голосованием, три – с отсутствием информации о месторасположении участка по временному месту пребывания, два – по вопросам открепления.