Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573476978.html
ОП сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию
Ситуационный центр Общественной палаты РФ, мониторящий голосование по поправкам в конституцию, выявил 34 нарушения в ходе голосования, из них 12 – в Республике... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:40
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449576_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_92272fbec0d4e579b485778a1b73b474.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573468502.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449576_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_92272fbec0d4e579b485778a1b73b474.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449576_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_01fc2351a0f069eec216ec169f73a628.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573449576_711:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_e543d7c151256a572aad225679a1bfed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, общество

ОП сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию

17:10 25.06.2020 (обновлено: 17:40 25.06.2020)
635
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ, мониторящий голосование по поправкам в конституцию, выявил 34 нарушения в ходе голосования, из них 12 – в Республике Бурятия, сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
"Где-то 250-300 звонков в час делают (волонтеры центра – ред.), работа очень большая. По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня волонтеры связались более чем с 1300 наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 в Республике Бурятия, пять – в Ямало-Ненецком автономном округе, семь – в Магаданской области, четыре – в Приморском крае, два – в Сахалинской области и два – в Чукотском автономном округе", - рассказала Михеева в ходе пресс-брифинга.
Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 15:18
Никакой накрутки. Путин высказался о голосовании по Конституции
Все нарушения, по словам Михеевой, сейчас проверяются. Кроме того, на горячую линию Общественной палаты за первый день работы поступило 20 обращений. В частности, три из них связаны с проблемами с электронным голосованием, три – с отсутствием информации о месторасположении участка по временному месту пребывания, два – по вопросам открепления.
352014
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутату Макарову не грозит наказание за попытку двойного голосования
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Планета Земля
Первый турист, который выйдет в открытый космос, пройдет подготовку
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК оперативно реагирует на сообщения о нарушениях при голосовании
Крым. Территория одного из отелей
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Игорь Артамонов
В Липецкой области разъяснили слова губернатора о создании версии КПСС
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Вице-премьер Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы сотрудничество
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
В Совфеде не исключили провокаций 1 июля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани потребовал разобраться с требованием справок на COVID-19
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова попросила всех VIP-чиновников голосовать в масках
Журналист Павел Лобков
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Журналист Павел Лобков
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
Лента новостейМолния