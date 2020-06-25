Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия с 25 июня запретила поставки из Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Нигерии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 25 июня 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию следующей продукции", - сообщается в материалах.

Ограничения касаются поставок живых свиней, эмбрионов свиней и спермы хряков, продуктов убоя свиней и продукции, содержащей мясо свинины, за исключением прошедшей обработку, гарантирующую разрушение вируса. Кроме того, вводится запрет импорта готовой продукции из свинины или содержащей ее в своем составе, сырья из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.