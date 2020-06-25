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Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
россия, нигерия, в мире

Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС

17:09 25.06.2020
138
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Нигерии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 25 июня 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию следующей продукции", - сообщается в материалах.
Ограничения касаются поставок живых свиней, эмбрионов свиней и спермы хряков, продуктов убоя свиней и продукции, содержащей мясо свинины, за исключением прошедшей обработку, гарантирующую разрушение вируса. Кроме того, вводится запрет импорта готовой продукции из свинины или содержащей ее в своем составе, сырья из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.
Ограничения также вводятся на транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Нигерии.
Дикий кабан в Приморье
20 февраля, 09:12
В Приморье сократят популяцию диких кабанов из-за угрозы АЧС
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РоссияНигерияВ мире
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