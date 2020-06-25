https://ria.ru/20200625/1573476940.html
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:09
2020-06-25T17:09
россия
нигерия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нигерия, в мире
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии
живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Нигерии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 25 июня 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию следующей продукции", - сообщается в материалах.
Ограничения касаются поставок живых свиней, эмбрионов свиней и спермы хряков, продуктов убоя свиней и продукции, содержащей мясо свинины, за исключением прошедшей обработку, гарантирующую разрушение вируса. Кроме того, вводится запрет импорта готовой продукции из свинины или содержащей ее в своем составе, сырья из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.
Ограничения также вводятся на транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Нигерии.