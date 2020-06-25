Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости. Вдова Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сведения о том, что он погиб от огнестрельного ранения в голову, и утверждает, что он скончался от старости.

Ранее СМИ со ссылкой на полицию штата Род-Айленд сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", - сказала Голенко РИА Новости.

Она отметила, что считает инсинуациями сведения о гибели Сергея Хрущева.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США , где жил и работал с 1991 года.