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Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сведения о том, что он погиб от огнестрельного ранения в голову, и утверждает, что он скончался от старости. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:09
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353
60
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сергей хрущев, никита хрущев, сша, род-айленд, в мире

Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа

17:09 25.06.2020
2332
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости. Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сведения о том, что он погиб от огнестрельного ранения в голову, и утверждает, что он скончался от старости.
Ранее СМИ со ссылкой на полицию штата Род-Айленд сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.
"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", - сказала Голенко РИА Новости.
Она отметила, что считает инсинуациями сведения о гибели Сергея Хрущева.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
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Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.
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Сергей ХрущевНикита ХрущевСШАРод-АйлендВ мире
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