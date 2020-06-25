https://ria.ru/20200625/1573476824.html
В Сыктывкаре ликвидировали открытое горение в гараже
Открытое горение в Сыктывкаре, где на площади 3 тысячи квадратных метров полыхал гараж, удалось ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:07
2020-06-25T17:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сыктывкар
происшествия
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https://ria.ru/20200624/1573427123.html
сыктывкар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сыктывкар, происшествия