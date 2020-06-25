В Сыктывкаре ликвидировали открытое горение в гараже

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Открытое горение в Открытое горение в Сыктывкаре , где на площади 3 тысячи квадратных метров полыхал гараж, удалось ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2 кровли здания, которое сейчас используется как гараж.

"Открытое горение в здании ликвидировано. Проводятся работы по проливке и разборке конструкций. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.