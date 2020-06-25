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В Сыктывкаре ликвидировали открытое горение в гараже
Открытое горение в Сыктывкаре, где на площади 3 тысячи квадратных метров полыхал гараж, удалось ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сыктывкар
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сыктывкар, происшествия

В Сыктывкаре ликвидировали открытое горение в гараже

17:07 25.06.2020
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© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Открытое горение в Сыктывкаре, где на площади 3 тысячи квадратных метров полыхал гараж, удалось ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2 кровли здания, которое сейчас используется как гараж.
"Открытое горение в здании ликвидировано. Проводятся работы по проливке и разборке конструкций. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, всего к тушению пожара привлекались 70 человек и 26 единиц техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СыктывкарПроисшествия
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