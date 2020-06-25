Глава Кубани потребовал разобраться с требованием справок на COVID-19

"И у меня второй вопрос, почему они (анализы) столько стоят… У нас все лаборатории государственные, но, в основном, забор именно анализов … берут частные клиники. А если забор берут муниципальные либо государственные, то люди ждут, как минимум, неделю, либо даже 14 дней результата. А у частных клиник почему-то сутки ждут. Но подождите, так они всего лишь забор берут. Почему вот так?.. Кому-то выгодно, чтобы только в частные клиники шли?.. Я требую, чтобы со справками навели порядок… Мы не должны никому позволить зарабатывать на ситуации с COVID", - сказал он.