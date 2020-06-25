Глава Кубани потребовал разобраться с требованием справок на COVID-19

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал разобраться с обоснованностью требований справок на COVID-19, а также со спекуляциями на скоростях их получения при обращении через частные и государственные учреждения.
"Сегодня для кого-то выдача этих справок становится бизнесом… Сегодня справки на отсутствие COVID … требуют уже при приеме на работу. Но справка стоит денег и денег немалых. До трех тысяч может стоить справка на отсутствие COVID… Прикрываются постановлением губернатора. Я прошу в своем постановлении внести изменения так, чтобы не нужны были справки, там, где они не нужны", - обратился Кондратьев к своим подчиненным в ходе заседания оперативного штаба, транслировавшегося на его канале в YouTube.
Также Кондратьев обратил внимание на стоимость анализов.
"И у меня второй вопрос, почему они (анализы) столько стоят… У нас все лаборатории государственные, но, в основном, забор именно анализов … берут частные клиники. А если забор берут муниципальные либо государственные, то люди ждут, как минимум, неделю, либо даже 14 дней результата. А у частных клиник почему-то сутки ждут. Но подождите, так они всего лишь забор берут. Почему вот так?.. Кому-то выгодно, чтобы только в частные клиники шли?.. Я требую, чтобы со справками навели порядок… Мы не должны никому позволить зарабатывать на ситуации с COVID", - сказал он.
Губернатор также отметил, что во многих случаях требование справок нелогично, потому что уже на следующий день эти справки теряют свою актуальность.
Прокурор края Сергей Табельский в ходе заседания оперштаба заявил, что его ведомство поможет региональному минздраву разобраться в ситуации со справками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.