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Глава Кубани потребовал разобраться с требованием справок на COVID-19
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал разобраться с обоснованностью требований справок на COVID-19, а также со спекуляциями на скоростях их получения РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:04
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Глава Кубани потребовал разобраться с требованием справок на COVID-19

17:04 25.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал разобраться с обоснованностью требований справок на COVID-19, а также со спекуляциями на скоростях их получения при обращении через частные и государственные учреждения.
"Сегодня для кого-то выдача этих справок становится бизнесом… Сегодня справки на отсутствие COVID … требуют уже при приеме на работу. Но справка стоит денег и денег немалых. До трех тысяч может стоить справка на отсутствие COVID… Прикрываются постановлением губернатора. Я прошу в своем постановлении внести изменения так, чтобы не нужны были справки, там, где они не нужны", - обратился Кондратьев к своим подчиненным в ходе заседания оперативного штаба, транслировавшегося на его канале в YouTube.
Сотрудницы в лаборатории
18 июня, 13:39Распространение нового коронавируса
На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе
Также Кондратьев обратил внимание на стоимость анализов.
"И у меня второй вопрос, почему они (анализы) столько стоят… У нас все лаборатории государственные, но, в основном, забор именно анализов … берут частные клиники. А если забор берут муниципальные либо государственные, то люди ждут, как минимум, неделю, либо даже 14 дней результата. А у частных клиник почему-то сутки ждут. Но подождите, так они всего лишь забор берут. Почему вот так?.. Кому-то выгодно, чтобы только в частные клиники шли?.. Я требую, чтобы со справками навели порядок… Мы не должны никому позволить зарабатывать на ситуации с COVID", - сказал он.
Губернатор также отметил, что во многих случаях требование справок нелогично, потому что уже на следующий день эти справки теряют свою актуальность.
Прокурор края Сергей Табельский в ходе заседания оперштаба заявил, что его ведомство поможет региональному минздраву разобраться в ситуации со справками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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