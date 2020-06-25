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В Липецкой области разъяснили слова губернатора о создании версии КПСС
Слова главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о том, что он хочет построить в регионе облегченный вариант коммунистической партии Советского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:02
игорь артамонов
единая россия
липецкая область
липецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь артамонов, единая россия, липецкая область, липецк

В Липецкой области разъяснили слова губернатора о создании версии КПСС

17:02 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Слова главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о том, что он хочет построить в регионе облегченный вариант коммунистической партии Советского Союза, оказались вырваны из контекста, заявил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.
Очередная резонансная запись голоса, похожего на голос Артамонова, появилась в липецких Telegram-каналах в четверг. На ней он объясняет, какие задачи ставит перед руководителями регионального отделения "Единой России". В частности, он говорит, что хочет "в облегченном варианте построить коммунистическую партию Советского Союза". Также он заявил, что для него "очень важна пропаганда агитации и политинформации". По словам Артамонова, партия с "намного меньшим ресурсом, намного меньшим финансированием имеет" в регионе "намного больший резонанс, чем "Единая Россия".
"Не вижу смысла комментировать очередной грязный слив рабочих совещаний с вырываемыми из контекста цитатами. Можно и по предложению записывать губернатора, вкладывая в каждое особый смысл", - сказал Шаршаков.
В начале 2019 года, будучи врио главы администрации области, Артамонов заявлял журналистам, что в партиях никогда не состоял и намерен оставаться беспартийным. На выборы главы администрации региона он пошел от "Единой России", в которую вступил в марте этого года.
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Высказывания Артамонова только в мае трижды вызывали бурную реакцию общественности. Сначала была обнародована запись, где на предложение главы города Евгении Уваркиной использовать на улицах Липецка дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие", Артамонов заявил, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы "ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности. Сам Артамонов заявлял, что автор выложенного в сеть аудио хотел опорочить власть и его лично.
В Telegram-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова 25 мая появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект".
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Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор и его подчиненные на попавшей в интернет записи не вели речь о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
А 28 мая, отчитываясь перед жителями о проделанной работе за год, Артамонов предложил тем, кто не согласен с проводимой им политикой, "чемодан, вокзал, другой регион". Последняя резонансная запись Артамонова появилась 9 июня. В ней глава области предложил составлять протоколы на нарушающих режим самоизоляции ветеранов, чтобы "попугать" их таким образом.
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Игорь АртамоновЕдиная РоссияЛипецкая областьЛипецк
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