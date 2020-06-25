В Липецкой области разъяснили слова губернатора о создании версии КПСС

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Слова главы администрации Липецкой области Слова главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о том, что он хочет построить в регионе облегченный вариант коммунистической партии Советского Союза, оказались вырваны из контекста, заявил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.

Очередная резонансная запись голоса, похожего на голос Артамонова, появилась в липецких Telegram-каналах в четверг. На ней он объясняет, какие задачи ставит перед руководителями регионального отделения " Единой России ". В частности, он говорит, что хочет "в облегченном варианте построить коммунистическую партию Советского Союза". Также он заявил, что для него "очень важна пропаганда агитации и политинформации". По словам Артамонова, партия с "намного меньшим ресурсом, намного меньшим финансированием имеет" в регионе "намного больший резонанс, чем "Единая Россия".

"Не вижу смысла комментировать очередной грязный слив рабочих совещаний с вырываемыми из контекста цитатами. Можно и по предложению записывать губернатора, вкладывая в каждое особый смысл", - сказал Шаршаков.

В начале 2019 года, будучи врио главы администрации области, Артамонов заявлял журналистам, что в партиях никогда не состоял и намерен оставаться беспартийным. На выборы главы администрации региона он пошел от "Единой России", в которую вступил в марте этого года.

Высказывания Артамонова только в мае трижды вызывали бурную реакцию общественности. Сначала была обнародована запись, где на предложение главы города Евгении Уваркиной использовать на улицах Липецка дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие", Артамонов заявил, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы "ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности. Сам Артамонов заявлял, что автор выложенного в сеть аудио хотел опорочить власть и его лично.

В Telegram-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова 25 мая появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект".

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор и его подчиненные на попавшей в интернет записи не вели речь о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.