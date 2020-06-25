Открытое горение в двух жилых домах в Свердловской области ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Открытое горение в двух частных жилых домах в городском округе Сухой Лог в Свердловской области ликвидировано, сообщает в четверг ГУМЧС по региону.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России, что в селе Курьи на улице Свердлова горят два частных жилых дома, нежилой частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Пострадали ребенок и взрослый.
"В 16.47 (14.47 мск) открытое горение на пожаре в городском округе Сухой Лог по адресу: поселок Курьи, улица Свердлова было ликвидировано. Тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и быстрым распространением огня по деревянным конструкциям здания. В настоящее время ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействованы 26 человек личного состава, девять единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается пожарными дознавателями, уточняет ведомство.
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