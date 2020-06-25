Открытое горение в двух жилых домах в Свердловской области ликвидировали

"В 16.47 (14.47 мск) открытое горение на пожаре в городском округе Сухой Лог по адресу: поселок Курьи, улица Свердлова было ликвидировано. Тушение пожара осложнялось плотной задымленностью и быстрым распространением огня по деревянным конструкциям здания. В настоящее время ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.