Тульский губернатор проголосовал "за" поправки в Конституцию

"Конституция – наш Основной Закон. И в эти дни у нас есть возможность стать частью великой истории нашей страны. Повлиять на дальнейшую судьбу Отечества. Отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор. Заботящегося о социальных гарантиях и благополучии каждого гражданина. Призываю всех не оставаться равнодушными – прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Важен голос каждого", - отметил губернатор.