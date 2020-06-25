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Тульская область
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Тульский губернатор проголосовал "за" поправки в Конституцию
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что, голосуя за поправки в Конституцию РФ, граждане отдают свой голос в пользу сильного и независимого... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:00
тульская область
алексей дюмин
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353
60
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алексей дюмин, тульская область

Тульский губернатор проголосовал "за" поправки в Конституцию

17:00 25.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время голосования за поправки в Конституцию РФ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время голосования за поправки в Конституцию РФ
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что, голосуя за поправки в Конституцию РФ, граждане отдают свой голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор, сообщил РИА Новости пресс-службы правительство региона
Глава региона в числе первых проголосовал в четверг на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в городе Туле.
"Конституция – наш Основной Закон. И в эти дни у нас есть возможность стать частью великой истории нашей страны. Повлиять на дальнейшую судьбу Отечества. Отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор. Заботящегося о социальных гарантиях и благополучии каждого гражданина. Призываю всех не оставаться равнодушными – прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Важен голос каждого", - отметил губернатор. 
По информации избирательной комиссии Тульской области, 25 июня в регионе открылись 1093 постоянных и 16 временных участков для голосования. Ежедневно до 1 июля они будут работать в режиме с 8.00 до 20.00. Для соблюдения принципов открытости и прозрачности голосования при проведении общероссийского голосования в регионе используют систему видеонаблюдения. Камеры установлены во всех 29 территориальных избирательных комиссиях и на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе. Общественной палатой на все участки для голосования направлено свыше шести тысяч наблюдателей. 
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Вчера, 16:32Республика Адыгея
Глава Адыгеи проголосовал по поправкам в Конституцию
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Тульская областьАлексей ДюминТульская область
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