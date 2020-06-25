КС обязал уточнить сроки действия административного наказания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующими конституции нормы КоАП РФ, которые не позволяют определить сроки действия административного наказания граждан, уплативших часть штрафа до вступления в силу постановления о его назначении, следует из материалов суда.

КС в четверг опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности положений статьи 4.6 и части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях в связи с запросом Костромского областного суда . Согласно статье 4.6 КоАП, лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение года после вступления в законную силу соответствующего постановления.

В производстве Костромского областного суда находится дело в отношении местной жительницы о нарушении правил дорожного движения. В начале июля 2018 года женщина была оштрафована на 1 тысячу рублей за превышение скорости и уплатила половину этой суммы через неделю, как позволяет КоАП. В августе 2019 года она вновь превысила скорость, получив 2 тысячи рублей штрафа за повторное совершение аналогичного правонарушения.

Оспорив его в суде, жительница Костромской области указала, что не совершала правонарушение повторно, поскольку со дня оплаты первого штрафа до дня совершения нового административного нарушения прошло более года. Соответственно, по ее оценке, прошел срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. С позицией суда, снизившего штраф с учетом этих доводов, не согласилось ГИБДД, после чего Костромской областной суд поставил перед КС вопрос о конституционности соответствующих норм КоАП.

По оценке Костромского суда, эти положения "содержат неопределенность в вопросе об исчислении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, если административный штраф уплачен в половинном размере до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении", отмечается в постановлении КС.

Как установил Конституционный суд, оспариваемые нормы КоАП можно истолковать по-разному, отчего будет зависеть и исчисление того периода, в течение которого нарушитель считается подвергнутым административному наказанию.

"Возможность двух альтернативных, но не лишенных оснований вариантов толкования (оспариваемых) положений… не согласуется с принципом правовой определенности. Между тем неопределенность правовой нормы влечет ее неоднозначное понимание и, следовательно, возможность ее произвольного применения, а потому и нарушение принципа равенства", - констатировал КС, признав соответствующие нормы КоАП не соответствующими конституции.