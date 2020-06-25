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Туризм
https://ria.ru/20200625/1573476303.html
РЖД летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой
РЖД летом 2020 года будут продавать билеты для детей от 10 до 17 лет в купе двухэтажных поездов в размере 50% стоимости билета в плацкарте, сообщила компания. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:00
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новости - туризм
федеральная пассажирская компания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, федеральная пассажирская компания, ржд, общество

РЖД летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой

16:57 25.06.2020 (обновлено: 17:00 25.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк Интерьер купе в поезде
 Интерьер купе в поезде
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Интерьер купе в поезде. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РЖД летом 2020 года будут продавать билеты для детей от 10 до 17 лет в купе двухэтажных поездов в размере 50% стоимости билета в плацкарте, сообщила компания.
Правительство РФ ранее утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. Пониженный тариф действует для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
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"Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД предоставит скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов. Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне. Скидка, предоставляемая холдингом РЖД, будет действовать с 1 июля по 31 августа", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
Таким образом, указывает компания, школьники смогут круглогодично путешествовать с 50%-ной скидкой в двухэтажных купейных, плацкартных, общих пассажирских вагонах и вагонах с местами для сидения 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД").
Холдинг с 2016 года на льготных условиях в летний период перевез свыше 10 миллионов детей в пассажирских и скорых поездах дальнего следования, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот составил почти 12 миллиардов рублей. "Это позволяет значительно сэкономить средства на организацию летнего отдыха семьям с детьми", - сообщает компания.
РЖД напоминают, что на постоянной основе действует "детский тариф" для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного "взрослого" тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно.
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