РЖД летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РЖД летом 2020 года будут продавать билеты для детей от 10 до 17 лет в купе двухэтажных поездов в размере 50% стоимости билета в плацкарте, сообщила компания.

Правительство РФ ранее утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. Пониженный тариф действует для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

"Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД предоставит скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов. Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне. Скидка, предоставляемая холдингом РЖД, будет действовать с 1 июля по 31 августа", - говорится в сообщении РЖД в четверг.

Таким образом, указывает компания, школьники смогут круглогодично путешествовать с 50%-ной скидкой в двухэтажных купейных, плацкартных, общих пассажирских вагонах и вагонах с местами для сидения 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава формирования АО " ФПК " (дочернее общество ОАО "РЖД").

Холдинг с 2016 года на льготных условиях в летний период перевез свыше 10 миллионов детей в пассажирских и скорых поездах дальнего следования, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот составил почти 12 миллиардов рублей. "Это позволяет значительно сэкономить средства на организацию летнего отдыха семьям с детьми", - сообщает компания.