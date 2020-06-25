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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573476229.html
Памфилова попросила всех VIP-чиновников голосовать в масках
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила всех высокопоставленных чиновников при голосовании по поправкам в конституцию соблюдать санитарно-эпидемиологические... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:57
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова попросила всех VIP-чиновников голосовать в масках

16:57 25.06.2020
184
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила всех высокопоставленных чиновников при голосовании по поправкам в конституцию соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а председателей избиркомов призвала требовать от всех избирателей надевать маску и перчатки.
"Хочу лично обратиться ко всем нашим так называемым VIP-ам, нашим высокопоставленным должностным лицам и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Пожалуйста, не ставьте членов наших комиссий в неудобное положение. Вы также обязаны, независимо от должности, соблюдать все те меры санитарно-эпидемиологической безопасности… прийти, взять маску, надеть маску, надеть перчатки, ручку взять и сделать все то, что делают все граждане. Потому что я представляю: вот приходит очень высокопоставленный человек в комиссию и председатель комиссии, ему неудобно, он пассует перед таким должностным лицом", - сказал Памфилова в эфире телеканала "Россия 24"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Вчера, 14:32Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила санитарные меры на участках для голосования
Она добавила, что высокопоставленные чиновники, если видят СМИ и массу камер, иногда не считают для себя важным выполнить все санитарно-эпидемиологические требования. "И это вызывает раздражение у людей", - добавила глава ЦИК.
"Я еще раз обращаюсь к председателям комиссии: требуйте со всех независимо от должности. Пришел на участок голосовать – будь добр, депутат, губернатор, кто бы то ни был, сделать все то, что делают все граждане", - сказала Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Обсудить 1
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