Памфилова попросила всех VIP-чиновников голосовать в масках

Она добавила, что высокопоставленные чиновники, если видят СМИ и массу камер, иногда не считают для себя важным выполнить все санитарно-эпидемиологические требования. "И это вызывает раздражение у людей", - добавила глава ЦИК.

"Я еще раз обращаюсь к председателям комиссии: требуйте со всех независимо от должности. Пришел на участок голосовать – будь добр, депутат, губернатор, кто бы то ни был, сделать все то, что делают все граждане", - сказала Памфилова.