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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573476053.html
В ЦИК рассказали о работе информационно-справочного центра
Запрос на информацию по общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию достаточно высок, но пока Информационно-справочный центр Центризбиркома получил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:51
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
элла памфилова
конституция рф
политика
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353
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майя гришина, элла памфилова, конституция рф, политика

В ЦИК рассказали о работе информационно-справочного центра

16:51 25.06.2020
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запрос на информацию по общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию достаточно высок, но пока Информационно-справочный центр Центризбиркома получил примерно вдвое меньше обращений, чем за аналогичный период во время президентских выборов, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Центризбирком возобновил работу информационно-справочного центра для граждан о процедуре общероссийского голосования по закону о поправке к конституции 5 июня. Ранее он был открыт 10 марта, но приостановил работу в связи с переносом даты голосования.
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"У нас Информационно-справочный центр работает в полную силу, начиная с выборов президента. В настоящий момент мы где-то посередине статистики находимся. Достаточно высокий интерес, много звонков, но вполовину меньше практически, чем на выборах президента за аналогичный период", - сказала Гришина журналистам в информационном центре ЦИК.
По ее словам, информационно-справочный центр ЦИК получил и обработал свыше 58 тысяч обращений. "На сегодняшний день мы обработали 58 040 сообщений. В эту статистику не входит общение с нашим чатом, где задаются типичные вопросы. Речь идет об общении с живыми операторами", - сказала Гришина, пояснив, что свыше 54 тысяч обращений потребовали ответа на типичные вопросы, еще 2,9 тысячи - информация о недостатках.
Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что поступали также жалобы на выездное голосование.
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"Есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосование на лавочках и багажниках машин незаконно. Но, простите меня, не голосует у нас никто на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Навесы легкие на воздухе, и то это четко прописанная процедура, это не самодеятельность. Я уже говорила, что процедура у нас не упрощённая, а педантичная, которая предполагает, как может быть организовано голосование вне помещения, разные его виды, никаких голосований на лавочках и на багажниках не предусмотрено и не будет", - сказала Памфилова.
Она отметила, что все формы голосования должны проводиться в присутствии наблюдателей.
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
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