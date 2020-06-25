В ЦИК рассказали о работе информационно-справочного центра

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запрос на информацию по общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию достаточно высок, но пока Информационно-справочный центр Центризбиркома получил примерно вдвое меньше обращений, чем за аналогичный период во время президентских выборов, заявила секретарь ЦИК Запрос на информацию по общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию достаточно высок, но пока Информационно-справочный центр Центризбиркома получил примерно вдвое меньше обращений, чем за аналогичный период во время президентских выборов, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина

Центризбирком возобновил работу информационно-справочного центра для граждан о процедуре общероссийского голосования по закону о поправке к конституции 5 июня. Ранее он был открыт 10 марта, но приостановил работу в связи с переносом даты голосования.

"У нас Информационно-справочный центр работает в полную силу, начиная с выборов президента. В настоящий момент мы где-то посередине статистики находимся. Достаточно высокий интерес, много звонков, но вполовину меньше практически, чем на выборах президента за аналогичный период", - сказала Гришина журналистам в информационном центре ЦИК.

По ее словам, информационно-справочный центр ЦИК получил и обработал свыше 58 тысяч обращений. "На сегодняшний день мы обработали 58 040 сообщений. В эту статистику не входит общение с нашим чатом, где задаются типичные вопросы. Речь идет об общении с живыми операторами", - сказала Гришина, пояснив, что свыше 54 тысяч обращений потребовали ответа на типичные вопросы, еще 2,9 тысячи - информация о недостатках.

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что поступали также жалобы на выездное голосование.

"Есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосование на лавочках и багажниках машин незаконно. Но, простите меня, не голосует у нас никто на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Навесы легкие на воздухе, и то это четко прописанная процедура, это не самодеятельность. Я уже говорила, что процедура у нас не упрощённая, а педантичная, которая предполагает, как может быть организовано голосование вне помещения, разные его виды, никаких голосований на лавочках и на багажниках не предусмотрено и не будет", - сказала Памфилова.