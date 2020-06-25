У Росздравнадзора нет серьезных замечаний по онлайн-торговле лекарствами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Серьезных замечаний по дистанционной торговле лекарствами на сегодняшний день нет, 70 аптечных организаций уже получили разрешение на интернет-продажу препаратов, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Работа уже начата, реально уже есть продажи по дистанционной торговле. Мы провели совещание с представителями делового сообщества… и по большому счету серьезных замечаний по реализации этого постановления мы на сегодняшний день не видим", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.
Она отметила, что с 1 июня Росздравнадзор начал выдавать разрешения на дистанционную торговлю препаратами, подано 156 заявлений, 70 аптечных организаций получили разрешение на интернет-торговлю. По словам Самойловой, есть заявления из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сахалинской области, Хабаровского края, Новосибирской области, Республики Татарстан, Иркутской области.
Дистанционная торговля лекарствами пока разрешена только для безрецептурных препаратов, через полгода, когда уже будет отработан такой способ продажи, можно будет вернуться к обсуждению интернет-продажи рецептурных лекарств, пояснила Самойлова.