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У Росздравнадзора нет серьезных замечаний по онлайн-торговле лекарствами
Серьезных замечаний по дистанционной торговле лекарствами на сегодняшний день нет, 70 аптечных организаций уже получили разрешение на интернет-продажу... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:47
россия
юлия самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
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россия
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика

У Росздравнадзора нет серьезных замечаний по онлайн-торговле лекарствами

16:47 25.06.2020
85
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Серьезных замечаний по дистанционной торговле лекарствами на сегодняшний день нет, 70 аптечных организаций уже получили разрешение на интернет-продажу препаратов, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Работа уже начата, реально уже есть продажи по дистанционной торговле. Мы провели совещание с представителями делового сообщества… и по большому счету серьезных замечаний по реализации этого постановления мы на сегодняшний день не видим", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.
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Она отметила, что с 1 июня Росздравнадзор начал выдавать разрешения на дистанционную торговлю препаратами, подано 156 заявлений, 70 аптечных организаций получили разрешение на интернет-торговлю. По словам Самойловой, есть заявления из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сахалинской области, Хабаровского края, Новосибирской области, Республики Татарстан, Иркутской области.
Дистанционная торговля лекарствами пока разрешена только для безрецептурных препаратов, через полгода, когда уже будет отработан такой способ продажи, можно будет вернуться к обсуждению интернет-продажи рецептурных лекарств, пояснила Самойлова.
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РоссияЮлия СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Экономика
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