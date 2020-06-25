У Росздравнадзора нет серьезных замечаний по онлайн-торговле лекарствами

"Работа уже начата, реально уже есть продажи по дистанционной торговле. Мы провели совещание с представителями делового сообщества… и по большому счету серьезных замечаний по реализации этого постановления мы на сегодняшний день не видим", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.