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В ТСЖ объяснили, почему подъезд в Тольятти покрасили в цвета флага Сербии
Подъезд в Тольятти покрасили в красно-сине-белой гамме, так как это красивые цвета, никто не планировал популяризировать Сербию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:47
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РИА Новости
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353
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сербия, тольятти, в мире

В ТСЖ объяснили, почему подъезд в Тольятти покрасили в цвета флага Сербии

16:44 25.06.2020 (обновлено: 16:47 25.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Подъезд в Тольятти покрасили в красно-сине-белой гамме, так как это красивые цвета, никто не планировал популяризировать Сербию, сообщила РИА Новости председатель ТСЖ "70 лет Октября, 48" Нина Луценко.
Ранее издание "Подъем" опубликовало фотографию одного из подъездов в Тольятти, выкрашенного красными, синими и белыми полосами, отметив, что это цвета триколора Сербии.
"Сербия тут вообще ни при чем. Зачем мне ее популяризировать? Это просто красивая цветовая гамма. Кроме того, над подъездом у нас висит вывеска в голубых тонах. Работникам, которые красили подъезд, я сказала: "Запомните: КГБ – красный, голубой, белый", - сказала Луценко.
Она добавила, что ей также звонили жители, говорили, что перепутаны цвета российского флага. "Мы не использовали наш триколор, потому что геральдику использовать нельзя в бытовых целях, на домах и так далее", - объяснила председатель ТСЖ.
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СербияТольяттиВ мире
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