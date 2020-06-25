https://ria.ru/20200625/1573475571.html
В ТСЖ объяснили, почему подъезд в Тольятти покрасили в цвета флага Сербии
Подъезд в Тольятти покрасили в красно-сине-белой гамме, так как это красивые цвета, никто не планировал популяризировать Сербию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:44
2020-06-25T16:47
сербия
тольятти
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573446262.html
сербия
тольятти
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, тольятти, в мире