В ТСЖ объяснили, почему подъезд в Тольятти покрасили в цвета флага Сербии

"Сербия тут вообще ни при чем. Зачем мне ее популяризировать? Это просто красивая цветовая гамма. Кроме того, над подъездом у нас висит вывеска в голубых тонах. Работникам, которые красили подъезд, я сказала: "Запомните: КГБ – красный, голубой, белый", - сказала Луценко.