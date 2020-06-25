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В Госдуму внесли проект о поддержке производителей радиоэлектроники
Сенатор Алексей Дмитриенко и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, направленный на поддержку российских производителей радиоэлектронной... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:44
россия
владимир гутенев
госдума рф
экономика
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россия, владимир гутенев, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли проект о поддержке производителей радиоэлектроники

16:44 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Дмитриенко и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, направленный на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Реализация законопроекта позволит правительству Российской Федерации проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции с помощью как бюджетных, так и налоговых инструментов", - поясняют его авторы.
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Документ дополняет закон "О промышленной политике в РФ" понятием "российское юридическое лицо без иностранного участия, являющееся производителем российской радиоэлектронной продукции". Под ним понимается юрлицо, включенное в единый реестр производителей российской радиоэлектронной продукции, требования к участникам (учредителям, конечным бенефициарным владельцам) которых устанавливаются правительством РФ.
Согласно законодательной инициативе, в целях стимулирования деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности кабмин будет также утверждать правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, содержащего информацию о комплектующих изделиях, компонентах, базовых, конструкционных и вспомогательных материалах, из которых она изготавливается, и об их производителях.
Также, согласно документу, правительство будет утверждать и план мероприятий, направленный на стимулирование деятельности производителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе стимулирование экспорта и внутреннего спроса, локализацию производства новых видов продукции, оценку необходимых материальных, финансовых и кадровых ресурсов, целесообразности применения временных льгот по налогам и сборам, а также порядок осуществления мониторинга деятельности организаций, включенных в единый реестр.
Реализация этих полномочий кабмина "направлена на предоставление различной государственной поддержки организациям, являющимся производителями российской радиоэлектронной продукции, в том числе организациям ОПК", также поясняют разработчики.
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РоссияВладимир ГутеневГосдума РФЭкономика
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