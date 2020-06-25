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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на голосовании
Наблюдатели не зафиксировали серьезных возможных нарушений в первый день голосования по поправкам в конституцию и отметили высокую общественную активность и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:42
голосование по поправкам в конституцию
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дальний восток, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, игорь борисов, владимир путин, москва, политика

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на голосовании

16:42 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наблюдатели не зафиксировали серьезных возможных нарушений в первый день голосования по поправкам в конституцию и отметили высокую общественную активность и интерес к данной процедуре.
"Каких-либо серьезных случаев нарушений мы не фиксируем. Отмечаем, я считаю, нормальную активность участников. Если раскладывать на семь дней голосование, то такими же темпами мы предполагаем, что явка будет не менее, чем на федеральных выборах", - заявил РИА Новости координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов.
Также он отметил четкую работу комиссии по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм - ее сотрудники уведомлены, проинструктированы и организуют все, как требует Роспотребнадзор. "Специально выделенный человек на входе участка проверяет температуру, выдает, если у голосующего нет масок или перчаток, все это выдается, комиссия в масках, наблюдатели в масках, все в перчатках, дистанция соблюдается, что сейчас очень важно", - добавил правозащитник.
Кроме этого, он подчеркнул, что на избирательных участках присутствует достаточно много наблюдателей, их даже больше, чем при организации выборов - не меньше четырех наблюдателей.
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В свою очередь в корпус наблюдателей "За чистые выборы" уже поступило порядка трех тысяч сообщений из регионов о том, как проходит процедура голосования.
"Наш информационный центр начал работать в 23:00 вчера по московскому времени, когда регионы Дальнего Востока приступили к голосованию. Абсолютное большинство сообщений, которые к нам поступают, порядка 90%, носят информационный характер, что свидетельствует о том, что достаточно высокий интерес среди участников к процедуре голосования. Много наблюдателей присутствует на участках для голосования", - пояснила исполнительный директор корпуса Алена Булгакова.
По ее словам, когда встречаются сообщения, требующие перепроверки, корпус совместно с системой общественных палат, наблюдательским сообществом перепроверяет информацию. "Где-то требуется дополнительная проверка, но нарушений, которые повлияли бы на итоги результатов голосования, выявлено не было", - уточнила она.
Однако исполнительный директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев рассказал, что они уже зафиксировали возможные нарушения, преимущественно в Москве.
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"В первую очередь, это по электронному голосованию, в частности, это и покупка и распространение сим-карт для голосования. То есть в основном это нарушения электронного голосования, по большей части это в Москве происходит. В Нижнем Новгороде мы не фиксируем такого. Также (фиксируем) использование бюджетников с целью их принуждения к голосованию", - заключил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюДальний ВостокКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородИгорь БорисовВладимир ПутинМоскваПолитика
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