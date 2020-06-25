Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на голосовании

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наблюдатели не зафиксировали серьезных возможных нарушений в первый день голосования по поправкам в конституцию и отметили высокую общественную активность и интерес к данной процедуре.

"Каких-либо серьезных случаев нарушений мы не фиксируем. Отмечаем, я считаю, нормальную активность участников. Если раскладывать на семь дней голосование, то такими же темпами мы предполагаем, что явка будет не менее, чем на федеральных выборах", - заявил РИА Новости координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов

Также он отметил четкую работу комиссии по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм - ее сотрудники уведомлены, проинструктированы и организуют все, как требует Роспотребнадзор . "Специально выделенный человек на входе участка проверяет температуру, выдает, если у голосующего нет масок или перчаток, все это выдается, комиссия в масках, наблюдатели в масках, все в перчатках, дистанция соблюдается, что сейчас очень важно", - добавил правозащитник.

Кроме этого, он подчеркнул, что на избирательных участках присутствует достаточно много наблюдателей, их даже больше, чем при организации выборов - не меньше четырех наблюдателей.

В свою очередь в корпус наблюдателей "За чистые выборы" уже поступило порядка трех тысяч сообщений из регионов о том, как проходит процедура голосования.

"Наш информационный центр начал работать в 23:00 вчера по московскому времени, когда регионы Дальнего Востока приступили к голосованию. Абсолютное большинство сообщений, которые к нам поступают, порядка 90%, носят информационный характер, что свидетельствует о том, что достаточно высокий интерес среди участников к процедуре голосования. Много наблюдателей присутствует на участках для голосования", - пояснила исполнительный директор корпуса Алена Булгакова.

По ее словам, когда встречаются сообщения, требующие перепроверки, корпус совместно с системой общественных палат, наблюдательским сообществом перепроверяет информацию. "Где-то требуется дополнительная проверка, но нарушений, которые повлияли бы на итоги результатов голосования, выявлено не было", - уточнила она.

Однако исполнительный директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев рассказал, что они уже зафиксировали возможные нарушения, преимущественно в Москве.

"В первую очередь, это по электронному голосованию, в частности, это и покупка и распространение сим-карт для голосования. То есть в основном это нарушения электронного голосования, по большей части это в Москве происходит. В Нижнем Новгороде мы не фиксируем такого. Также (фиксируем) использование бюджетников с целью их принуждения к голосованию", - заключил он.