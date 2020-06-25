https://ria.ru/20200625/1573475396.html
В ЕС рекомендовали в продажу ремдесивир, используемый при COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу в Евросоюзе первого лекарственного средства при COVID-19, говорится в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:42
2020-06-25T16:42
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коронавирус covid-19, евросоюз, общество
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Мария Князева.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу в Евросоюзе
первого лекарственного средства при COVID-19
, говорится в пресс-релизе агентства.
"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить условное разрешение на продажу для (лекарственного средства – ред.) Veklury (remdesivir, ремдесивир) для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород", - говорится в сообщении.
Ремдесивир - первое лекарство против COVID-19, рекомендованное для разрешения в ЕС, отмечается в сообщении.
Условное разрешения на продажу (conditional marketing authorisation) – это один из нормативных механизмов ЕС для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые покрывают неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как нынешняя пандемия, говорится в релизе.
Этот тип одобрения позволяет агентству рекомендовать лекарство для разрешения на продажу при наличии менее полных данных о нем, чем обычно, если выгода немедленной доступности медикамента для пациентов превышает риск, связанный с тем фактом, что еще не все данные по нему доступны, пишет EMA.
"Принимая во внимание имеющиеся данные, агентство посчитало, что было показано, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород", - отмечается в сообщении.
Европейская комиссия "ускорит процесс принятия решений и намерена предоставить решение об условном разрешении на продажу для ремдесивира в течение ближайшей недели, что позволит продавать продукт в ЕС", говорится в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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