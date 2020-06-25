В ЕС рекомендовали в продажу ремдесивир, используемый при COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Мария Князева. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу в Евросоюзе первого лекарственного средства при COVID-19 , говорится в пресс-релизе агентства.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить условное разрешение на продажу для (лекарственного средства – ред.) Veklury (remdesivir, ремдесивир) для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород", - говорится в сообщении.

Ремдесивир - первое лекарство против COVID-19, рекомендованное для разрешения в ЕС, отмечается в сообщении.

Условное разрешения на продажу (conditional marketing authorisation) – это один из нормативных механизмов ЕС для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые покрывают неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как нынешняя пандемия, говорится в релизе.

Этот тип одобрения позволяет агентству рекомендовать лекарство для разрешения на продажу при наличии менее полных данных о нем, чем обычно, если выгода немедленной доступности медикамента для пациентов превышает риск, связанный с тем фактом, что еще не все данные по нему доступны, пишет EMA.

"Принимая во внимание имеющиеся данные, агентство посчитало, что было показано, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород", - отмечается в сообщении.

Европейская комиссия "ускорит процесс принятия решений и намерена предоставить решение об условном разрешении на продажу для ремдесивира в течение ближайшей недели, что позволит продавать продукт в ЕС", говорится в релизе.