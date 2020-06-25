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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573475302.html
Подмосковные власти оценили возможность открытия детских садов
Сегодня коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье – 0,8, детские сады региона откроют при снижении показателя до 0,5, возможно, в июле, заявила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

Подмосковные власти оценили возможность открытия детских садов

16:40 25.06.2020
495
© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской областиДетский сад
Детский сад
© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской области
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сегодня коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье – 0,8, детские сады региона откроют при снижении показателя до 0,5, возможно, в июле, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
"Один из основных показателей – это коэффициент распространения инфекции, то есть, это показатель, который определяет, сколько людей заражает один больной до изоляции. Для выхода на третий этап снятия ограничений, именно на нем открываются все детские сады, этот показатель не должен превышать 0,5, сейчас он составляет порядка 0,8", - сказала Каклюгина в эфире телеканала "360".
Прогнозы делать сложно, однако, если динамика будет оставаться позитивной, то, возможно, по данным Роспотребнадзора, на третий этап снятия ограничений Подмосковье перейдёт уже в июле, подчеркнула министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
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