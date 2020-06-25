Подмосковные власти оценили возможность открытия детских садов

"Один из основных показателей – это коэффициент распространения инфекции, то есть, это показатель, который определяет, сколько людей заражает один больной до изоляции. Для выхода на третий этап снятия ограничений, именно на нем открываются все детские сады, этот показатель не должен превышать 0,5, сейчас он составляет порядка 0,8", - сказала Каклюгина в эфире телеканала "360".