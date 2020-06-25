https://ria.ru/20200625/1573475302.html
Подмосковные власти оценили возможность открытия детских садов
Сегодня коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье – 0,8, детские сады региона откроют при снижении показателя до 0,5, возможно, в июле, заявила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:40
2020-06-25T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200625/1573438325.html
1
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147966/00/1479660039_0:7:1979:1120_1400x0_80_0_0_7190c5249b0a7d68d9a4894c7763d079.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество