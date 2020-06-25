МСП Банк и Тинькофф договорились о совместной поддержке субъектов МСП

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк . МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП , и Тинькофф Бизнес подписали агентское соглашение об открытии пострадавшим от пандемии компаний кредитных линий со ставкой 2% для поддержки и восстановления бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка.

"МСП Банк при реализации программ государственной поддержки предпринимателей, пострадавших из-за коронавирусной инфекции, основной своей задачей ставит доведение кредитных средств до максимального количества клиентов. Обширная клиентская база Тинькофф Бизнеса в сочетании с доступными кредитами в рамках государственных программ МСП Банка позволят нам совместно предоставить столь необходимую финансовую поддержку большому числу пострадавших компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса.

Отмечается, что получить кредит с льготной ставкой можно на несколько целей: выплату зарплат, налогов и взносов; операционные расходы и восстановление оборота, например закупку товара; для инвестиций в бизнес — например, закупку техники, ремонт помещения и тому подобное; для погашения других льготных кредитов — по программе под 8,5% (программа субсидирования кредитования Минкономразвития) и кредита на выплату зарплат под 0%.

По данным пресс-службы МСП Банка, оформить кредитную линию в Тинькофф Бизнесе могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (со штатом сотрудников). Сумма по кредиту рассчитывается исходя из числа сотрудников компании на 1 июня 2020 года и выплачивается банком ежемесячно в зависимости от условий сохранения занятости сотрудников. Кредитные средства можно получать ежемесячно до 1 декабря 2020 года с момента подписания договора в банке. Чем раньше компания оформит кредит, тем больший кредитный лимит будет для нее установлен.

Выплаты по кредиту могут быть полностью или частично компенсированы государством. Так, если компания за время пользования кредитом сохранит 90% штата сотрудников, то долг по кредиту будет возмещен государством полностью, включая основную сумму кредита и начисленные проценты. Если же в компании сохранят 80% сотрудников, то государство выплатит 50% суммы долга по кредиту, остальное компания должна будет выплатить банку.