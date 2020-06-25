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МСП Банк и Тинькофф договорились о совместной поддержке субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Тинькофф Бизнес подписали агентское соглашение об открытии пострадавшим от пандемии компаний кредитных линий со... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
корпорация мсп

МСП Банк и Тинькофф договорились о совместной поддержке субъектов МСП

16:40 25.06.2020
45
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Тинькофф Бизнес подписали агентское соглашение об открытии пострадавшим от пандемии компаний кредитных линий со ставкой 2% для поддержки и восстановления бизнеса, сообщает пресс-служба МСП Банка.
"МСП Банк при реализации программ государственной поддержки предпринимателей, пострадавших из-за коронавирусной инфекции, основной своей задачей ставит доведение кредитных средств до максимального количества клиентов. Обширная клиентская база Тинькофф Бизнеса в сочетании с доступными кредитами в рамках государственных программ МСП Банка позволят нам совместно предоставить столь необходимую финансовую поддержку большому числу пострадавших компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса.
Отмечается, что получить кредит с льготной ставкой можно на несколько целей: выплату зарплат, налогов и взносов; операционные расходы и восстановление оборота, например закупку товара; для инвестиций в бизнес — например, закупку техники, ремонт помещения и тому подобное; для погашения других льготных кредитов — по программе под 8,5% (программа субсидирования кредитования Минкономразвития) и кредита на выплату зарплат под 0%.
По данным пресс-службы МСП Банка, оформить кредитную линию в Тинькофф Бизнесе могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (со штатом сотрудников). Сумма по кредиту рассчитывается исходя из числа сотрудников компании на 1 июня 2020 года и выплачивается банком ежемесячно в зависимости от условий сохранения занятости сотрудников. Кредитные средства можно получать ежемесячно до 1 декабря 2020 года с момента подписания договора в банке. Чем раньше компания оформит кредит, тем больший кредитный лимит будет для нее установлен.
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Выплаты по кредиту могут быть полностью или частично компенсированы государством. Так, если компания за время пользования кредитом сохранит 90% штата сотрудников, то долг по кредиту будет возмещен государством полностью, включая основную сумму кредита и начисленные проценты. Если же в компании сохранят 80% сотрудников, то государство выплатит 50% суммы долга по кредиту, остальное компания должна будет выплатить банку.
В остальных случаях срок выплаты по кредиту с учетом процентов наступит только 1 декабря 2020 года или 30 апреля 2021 года – в зависимости от соблюдения бизнесом условий программы кредитования. Кредит можно будет выплатить досрочно.
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Корпорация МСП
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