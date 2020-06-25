https://ria.ru/20200625/1573475039.html
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев скончался от выстрела в голову, сообщил РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:37
2020-06-25T22:35
сергей хрущев
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https://ria.ru/20200121/1563692092.html
Андрей Гляченков
Ясен перец , что Боширов и Петров приехали , но ледоруба под рукой не было !)))
245
Eugene Citizen
царствие ему небесное конечно. Это пожалуй самый яркий пример той "элиты". С такой элитой СССР был обречён. А жаль
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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сергей хрущев, майкл браун, кпсс, никита хрущев, сша, род-айленд, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 25 июн — РИА Новости, Алан Булкаты. Сергей Хрущев
скончался от выстрела в голову, сообщил РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд
Джозеф Уэндэлкен.
Он добавил, что не знает, какая конкретно область головы была поражена, а также не ответил на вопрос, на каком расстоянии от ствола находился погибший и наступила ли смерть в момент выстрела. С такими вопросами собеседник агентства посоветовал обратиться к полицейским.
В полиции, в свою очередь, заявили, что не будут выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева.
"Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался", — рассказал Паталано.
Он добавил, что расследование закрыто.
Полиция прибыла в дом Хрущева в прошлый четверг после звонка его жены. Его нашли мертвым, расследование носит закрытый характер, уголовное дело не возбуждали.
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева
и Нины Кухарчук. Работал конструктором космических систем, в 1963 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х он эмигрировал в США
, а в 1999-м получил американское гражданство.