Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн — РИА Новости, Алан Булкаты. Сергей Хрущев скончался от выстрела в голову, сообщил РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен.

Он добавил, что не знает, какая конкретно область головы была поражена, а также не ответил на вопрос, на каком расстоянии от ствола находился погибший и наступила ли смерть в момент выстрела. С такими вопросами собеседник агентства посоветовал обратиться к полицейским.

В полиции, в свою очередь, заявили, что не будут выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева.

"Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался", — рассказал Паталано.

Он добавил, что расследование закрыто.

Полиция прибыла в дом Хрущева в прошлый четверг после звонка его жены. Его нашли мертвым, расследование носит закрытый характер, уголовное дело не возбуждали.