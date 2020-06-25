Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573475039.html
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев скончался от выстрела в голову, сообщил РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:35
сергей хрущев
майкл браун
кпсс
никита хрущев
сша
род-айленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:255:2278:1536_1400x0_80_0_0_e6adbbaea56382aca68899cc954072fd.jpg
https://ria.ru/20200621/1573247290.html
https://ria.ru/20200121/1563692092.html
Ясен перец , что Боширов и Петров приехали , но ледоруба под рукой не было !)))
245
царствие ему небесное конечно. Это пожалуй самый яркий пример той "элиты". С такой элитой СССР был обречён. А жаль
244
79
сша
род-айленд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:255:2278:1536_1400x0_80_0_0_e6adbbaea56382aca68899cc954072fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_754870b139ca3bdec772b29cfd160fd1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_4:0:1540:1536_1400x0_80_0_0_e2d81fd8f6a0f645b12ec675e3729c36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей хрущев, майкл браун, кпсс, никита хрущев, сша, род-айленд, в мире

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

16:37 25.06.2020 (обновлено: 22:35 25.06.2020)
240026
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Хрущев
Сергей Хрущев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сергей Хрущев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 25 июн — РИА Новости, Алан Булкаты. Сергей Хрущев скончался от выстрела в голову, сообщил РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен.
Он добавил, что не знает, какая конкретно область головы была поражена, а также не ответил на вопрос, на каком расстоянии от ствола находился погибший и наступила ли смерть в момент выстрела. С такими вопросами собеседник агентства посоветовал обратиться к полицейским.
Мемориалы на Новодевичьем кладбище
21 июня, 01:47
Прах Сергея Хрущева планируют захоронить на Новодевичьем кладбище
В полиции, в свою очередь, заявили, что не будут выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева.
"Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался", — рассказал Паталано.
Он добавил, что расследование закрыто.
Полиция прибыла в дом Хрущева в прошлый четверг после звонка его жены. Его нашли мертвым, расследование носит закрытый характер, уголовное дело не возбуждали.
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. Работал конструктором космических систем, в 1963 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х он эмигрировал в США, а в 1999-м получил американское гражданство.
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
21 января, 20:15
Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ
2445812226852139
Обсудить 79
Сергей ХрущевМайкл БраунКПССНикита ХрущевСШАРод-АйлендВ мире
Популярные комментарии
Ясен перец , что Боширов и Петров приехали , но ледоруба под рукой не было !)))
25 июня, 17:08
Андрей Гляченков
9411363227
царствие ему небесное конечно. Это пожалуй самый яркий пример той "элиты". С такой элитой СССР был обречён. А жаль
25 июня, 17:05
Eugene Citizen
176849146
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что "идет в разведку"
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Лента новостейМолния