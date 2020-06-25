В Совфеде не исключили провокаций 1 июля

Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани. Архивное фото

Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета не исключают проведения 1 июля, в день голосования по Конституции, провокаций, инициированных извне.

"Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает, что уже 15 января после оглашения в президентском послании предложений о внесении изменений в текст действующей Конституции РФ Запад, и в первую очередь Вашингтон, начал принимать экстренные меры по противодействию предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по укреплению российского суверенитета", - сказал журналистам глава комиссии Андрей Климов

В качестве примера он напомнил, что "Голос Америки" в июне активно рекламировал тех, кто у нас призывает не голосовать за поправки. "В частности, речь шла о так называемом движении "НЕТ!", - пояснил Климов.

"По имеющимся данным, с помощью "НЕТ!" предполагалось разместить к 25 июня два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства России. Расчет за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров", - подчеркнул сенатор.

Климов считает, что для правдоподобности своих тезисов о росте оппозиционных настроений "НЕТовцы" после 25 июня, "скорее всего, воспользуются экзитполами, которые попробуют провести силами аффилированных с ними лиц".

"А затем, вероятно, вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы по сути антигосударственный митинг-флешмоб", - сказал парламентарий.

По словам Климова, одновременно предпринимаются меры по организации медийной кампании "ЯПротив" с размещением и продвижением в интернет-СМИ до сотни выступлений подобранных ими лиц с призывами бойкотировать голосование или проголосовать против изменений в конституцию.

"Для большего эффекта российским интернет-пользователям предлагается скачивать для распространения макеты плакатов, листовки, наклейки на телефоны, баннеры на балконы и тому подобный агитпроп против участия в голосовании и против самих поправок", - сказал законодатель.

По его словам, судя по всему, в Вашингтоне надеются на то, что такого рода акции смогут разжечь в России беспорядки наподобие недавних погромов, прокатившихся по самой Америке. "Для достижения такой неблаговидной цели им все средства хороши: от спонсирования ненавидящих современную Россию сочинителей злобных карикатур, мультиков и провокационных фейков до прямого подстрекательства к общественным беспорядкам на наших улицах и площадях", - отметил он.

В практическом плане, по словам политика, немалые надежды возлагаются Западом на организации типа "Школы местного самоуправления". Он заявил, что работа "школы" связана с именем Натальи Шавшуковой.

"Ее базовая специальность - "Социальная и политическая психология", иными словами, Шавшуковой хорошо знакомы методы манипуляций массовым сознанием", заключил он.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планировали до 25 июня разместить в сети 20 видеороликов с критикой Владимира Путина за 20 лет его правления. Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из "Открытой России" и "Школы местного самоуправления". Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды - NED ("Национальный фонд демократии") и Free Russia ("Свободная Россия").

Шавшукова ранее сообщила РИА Новости, что на многих документах, выложенных в соцсетях, которые прилагают как доказательство сотрудничества с иностранными фондами и получении от них денег, стоит не ее подпись. Политолог также опровергла данные о том, что в феврале 2019 года подписала соглашение с американскими заказчиками о поддержке гражданской активности в РФ.