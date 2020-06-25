Суд в Москве в девятый раз отложил прения сторон по делу "Нового величия"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг в девятый раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", сообщила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Суд перенес судебное заседание на 7 июля в 15.00", - заявила журналистам пресс-секретарь.
Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.
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