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Суд в Москве в девятый раз отложил прения сторон по делу "Нового величия"
Люблинский суд Москвы в четверг в девятый раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", сообщила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:32
дмитрий полетаев
новое величие
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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353
60
дмитрий полетаев, новое величие, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, происшествия

Суд в Москве в девятый раз отложил прения сторон по делу "Нового величия"

16:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг в девятый раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", сообщила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Суд перенес судебное заседание на 7 июля в 15.00", - заявила журналистам пресс-секретарь.
Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Анна Павликова
28 мая, 15:13
У фигурантки дела "Нового величия" Павликовой заподозрили коронавирус
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.
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10 декабря 2019, 18:50
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Дмитрий ПолетаевНовое величиеАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваПроисшествия
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