Суд в Москве в девятый раз отложил прения сторон по делу "Нового величия"

Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.