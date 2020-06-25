https://ria.ru/20200625/1573474570.html
Первого туриста, который выйдет в открытый космос, представят в 2022 году
Кандидатуры туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году, один из которых выйдет в открытый космос, будут представлены за год... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:33
2020-06-25T17:04
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия"