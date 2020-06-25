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Первого туриста, который выйдет в открытый космос, представят в 2022 году
Кандидатуры туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году, один из которых выйдет в открытый космос, будут представлены за год... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:04
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353
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туризм, новости - туризм, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия"

Первого туриста, который выйдет в открытый космос, представят в 2022 году

16:33 25.06.2020 (обновлено: 17:04 25.06.2020)
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© Фото : РоскомосКосмонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время выхода в открытый космос
© Фото : Роскомос
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время выхода в открытый космос
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кандидатуры туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2023 году, один из которых выйдет в открытый космос, будут представлены за год до полета, сообщили РИА Новости в представительстве Space Adventures.
"Они будут представлены в установленные сроки - за год, грубо говоря, до старта", - сказал собеседник агентства.
Ранее российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила о подписании с компанией Space Adventures первого в истории контракта на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году. Всего планируется отправить двух туристов, но во внекорабельной деятельности поучаствует только один.
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