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В Крыму прокомментировали ноту протеста Киева из-за парадов
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти, направившие России ноту протеста из-за военных парадов в Крыму, успокоиться и не... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, ефим фикс, керчь, парад победы, мид украины, севастополь, в мире

В Крыму прокомментировали ноту протеста Киева из-за парадов

15:32 25.06.2020 (обновлено: 18:58 25.06.2020)
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© Фото : Правительство Республики КрымВоеннослужащие на параде Победы в Керчи
Военнослужащие на параде Победы в Керчи
© Фото : Правительство Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти, направившие России ноту протеста из-за военных парадов в Крыму, успокоиться и не лезть не в свои дела.
Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных парадов в Крыму и Донбассе. Парады Победы, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь.
Военнослужащие на параде Победы в Симферополе
Вчера, 13:08Сказано в эфире
"Тема для анекдота". Политик ответил Киеву на возмущение парадами в КрымуУкраина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о реакции крымчан на выпады Киева.
"Им пора уже успокоиться, забыть эту историю и заняться своими внутренними вопросами, а не лезть туда, куда им не нужно", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, проведение парадов в Крыму – это внутренние дела исключительно Российской Федерации, и Украина давно уже не имеет никакого отношения к процессам, происходящим на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Репетиция парада Победы в Донецке
Вчера, 09:55
Признал утрату? Киев отреагировал на военные парады в Крыму, ДНР и ЛНР
1801012
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75 лет Великой ПобедыРоссияЕфим ФиксКерчьПарад ПобедыМИД УкраиныСевастопольВ мире
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