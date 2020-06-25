В Крыму прокомментировали ноту протеста Киева из-за парадов

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о реакции крымчан на выпады Киева.

"Тема для анекдота". Политик ответил Киеву на возмущение парадами в Крыму Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о реакции крымчан на выпады Киева.

"Им пора уже успокоиться, забыть эту историю и заняться своими внутренними вопросами, а не лезть туда, куда им не нужно", - сказал РИА Новости Фикс.