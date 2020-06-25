Глава Адыгеи проголосовал по поправкам в Конституцию

"Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны – одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить её целостность, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений… Поправки, работа над которыми велась группой специалистов и широко обсуждалась в обществе, наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума", – сказал после голосования Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.