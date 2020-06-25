https://ria.ru/20200625/1573474392.html
В Крыму рассказали, почему нет смысла тестировать на COVID-19 в аэропорту
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что не видит смысла тестировать пребывающих в аэропорту Симферополя на наличие... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:30
2020-06-25T17:06
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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