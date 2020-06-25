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В Крыму рассказали, почему нет смысла тестировать на COVID-19 в аэропорту
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что не видит смысла тестировать пребывающих в аэропорту Симферополя на наличие... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Крыму рассказали, почему нет смысла тестировать на COVID-19 в аэропорту

16:30 25.06.2020 (обновлено: 17:06 25.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что не видит смысла тестировать пребывающих в аэропорту Симферополя на наличие коронавируса.
"Бесполезно проводить тестирование в аэропорту, так как слизистая после перелета не позволит объективно найти вирус, даже если он там находится. Поэтому это только лишние финансовые траты, которые лягут на субъект", — сказала Пеньковская в рамках онлайн-форума "Крым. Севастополь. Сезон 2020".
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 638 случаев коронавируса. Выздоровевших за весь период — 434 человека.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольРеспублика КрымСевастопольОбщество
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