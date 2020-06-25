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Спрос россиян на снятие наличных в банкоматах начал восстанавливаться
Постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, способствовало восстановлению спроса россиян на снятие наличных в банкоматах, показал опрос... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика

Спрос россиян на снятие наличных в банкоматах начал восстанавливаться

16:28 25.06.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Женщина получает наличные деньги в банкомате . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, способствовало восстановлению спроса россиян на снятие наличных в банкоматах, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Тем не менее, пока его масштабы еще сильно отстают от уровня прошлого года. Участники рынка ожидают, что популярность наличных для оплаты товаров и услуг продолжит снижаться на фоне того, как люди осознают удобство и безопасность безналичных технологий.
Популярность наличных при оплате товаров и услуг заметно снизилась после того, как во Всемирной организации здравоохранения заявили, что при использовании бумажных денег есть риск заразиться коронавирусом.
ЦБ после этого рекомендовал сотрудникам банков инкассировать наличность в защитных масках и перчатках и выдавать деньги клиентам не раньше трех-четырех дней после их хранения в кредитной организации. Позже регулятор уточнил рекомендации: в дальнейшем проводить карантин наличных и дезинфекцию банковского оборудования следует с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе РФ.
Меры, предпринятые в связи с пандемией коронавируса, оказали своё влияние на увеличение доли безналичных платежей, однако в большей степени этому способствуют рост доверия россиян к безналичным формам оплаты и развитие платежных технологий. В Банке России агентству сообщили, что регулятор по-прежнему прогнозирует долю безналичных платежей на уровне 68-70% по итогам 2020 года.
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"Несмотря на небольшой подъем по сравнению с маем, в июне спрос на снятие наличных находится ниже объемов прошлого года. Мы видим появление у клиентов устойчивых "безналичных" привычек. Более 60% расходов наши клиенты совершают безналичным путем. Уверены, что этот тренд сохранится", - заявили в Сбербанке.

Безнал против коронавируса

Как подсчитали аналитики "СберДанных", по итогам первого квартала 2020 года доля безналичных трат составила 53%, если не учитывать переводы (еще три года назад показатель составлял лишь 38%). Причем заметный рост начался до введения ограничительных мер, еще в марте, хотя это нехарактерно: в прошлые годы весной доля безналичных транзакций снижалась. В апреле и мае тенденция сохранилась, и в отдельные недели аналитики фиксировали долю безналичных расчетов на уровне в 57%, что является рекордом для России.
Наибольшее влияние, по мнению аналитиков, оказали два фактора. Во-первых, переход существенной части расчетов в интернет – теперь много заказов делается онлайн. Это обеспечило порядка 2 процентных пунктов прироста. Во-вторых, заметно возросла доля оплат картой в продуктовых магазинах. Эта категория традиционно является самой "наличной", и именно она уже с марта является одним из главных направлений "бегства от наличности". Эксперты считают, что даже после снятия всех карантинных ограничений часть прироста доли безналичных расчетов сохранится, хотя бы в силу привычки и удобства.
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После смягчения ограничительных мер 1 июня спрос на снятие наличных в банкоматах ВТБ также вырос, но еще не вышел на уровень до пандемии. Обороты по снятию наличных за первые три недели июня 2020 года увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом в апреле-мае. Количество транзакций по снятию также увеличилось – на 23%. В апреле доля безналичных платежей выросла до 60% - с 50% до начала самоизоляции. Сейчас этот уровень в 60% сохраняется, и в банке считают, что он не снизится после окончательного снятия ограничительных мер. Кроме того, за время самоизоляции у населения все-таки успела выработаться привычка еще меньше использовать "живые" деньги.
По данным банка "Русский Стандарт", общий оборот операций по снятию наличных в банкоматах с 1 по 24 июня на 26% больше аналогичного периода за май 2020. При этом относительно прошлого года он на 28% меньше. Ожидаемая динамика оборотов снятия наличных на до конца года – постепенное приближение к показателям прошлого года, хотя полностью достигнуть их вряд ли удастся, полагает исполнительный директор по развитию "Русского Стандарта" Елена Петрова. Банк отмечает тенденцию уменьшения операций по снятию наличных в банкоматах последние несколько лет - это связано с тем, что люди перестали воспринимать банкомат только как способ снятия наличных.
Аналогичного мнения придерживаются и в Новикомбанке: по их прогнозам, динамика по снятию наличных в банкоматах до конца года будет соответствовать привычным значениям. Однако не исключено, что в дальнейшем спрос на наличные со стороны клиентов все же будет сокращаться - этому способствует постоянная работа банков над улучшением сервисов с использованием безналичных способов оплаты.
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После начала ослаблений самыми быстрыми темпами восстанавливается снятие и в банкоматах Московского кредитного банка: относительно апреля-мая рост составляет 32-35% соответственно. В то же время пока снятие наличных на 21% отстает от показателей прошлого года. По мере выхода из изоляции доля наличных операций будет возрастать, в том числе потому, что сами торговцы, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, будут прикладывать усилия к стимулированию клиентов оплаты наличными, поскольку им работа с наличными обходится в несколько раз дешевле, уверен начальник управления развития платежных сервисов МКБ Глеб Забелин.
"Следовательно, будет расти также и объем самоинкассации. Если в период действия ограничительных мер ритейл пытался стимулировать переход клиентов в безнал из соображений клиентоориентированности, то после снятия ограничений все вернутся к наличным. Поэтому, мы ожидаем, что к концу года объем и количество операций по снятию наличных могут быть близки к показателям прошлого года", - прогнозирует Забелин.
В Промсвязьбанке зафиксировали рост объемов снятия наличных в банкоматах на 30% в мае, сразу же после смягчения ограничительных мер и начала восстановления деятельности многих компаний. В июне спрос стабилизировался, и резких изменений динамики не наблюдается. При этом в сравнении с июнем прошлого года объемы снятия наличных сократились на 8-9%.
Чаще всего наличными пользуются клиенты из небольших городов, где меньше возможностей для оплаты товаров и услуг банковской картой и где нет устойчивой привычки расплачиваться безналично, пояснил директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. Хотя доля безналичных операций стабильно растет, только за апрель-май она увеличилась с 52% почти до 60%. До конца года в банке ожидают продолжения тенденции перетока наличных платежей в безналичные.
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В Росбанке также наблюдают небольшой рост транзакций - 10% с 1 июня по отношению к маю и апрелю. В мае и апреле соотношение покупок к снятиям наличных выросло до девяти к одному, а в феврале-марте на одно снятие приходилось восемь покупок, подсчитали в кредитной организации. Объем операций по снятию наличных в банкоматах "Открытия" в конце мая и в первые две недели июня на 25-30% выше, чем во время карантина, но пока примерно на 20% ниже уровней февраля. При этом доля снятий в общем объеме операций остается более-менее неизменной – на уровне 30-35%.
По картам Газпромбанка за первые три недели июня наблюдается рост снятия наличных на 30% по сравнению с аналогичным периодом мая, однако, как указали в кредитной организации, он вызван не повышенным спросом на наличные, а восстановлением после периода ограничений. Если сравнить объём снятий наличных в июне с аналогичным периодом февраля и марта, то рост составляет 1%.
В Райффайзенбанке с конца марта фиксируют устойчивое снижение спроса на операции по снятию наличных в банкоматах, и пока не отмечают возвращения к докарантинным значениям, рассказал руководитель управления некредитных продуктов Максим Степочкин. По его мнению, привычки платить безналично останутся и после пандемии, потому что они делают управление личными финансами проще и удобнее. В Совкомбанке также не фиксируют роста снятия наличных после окончания действий ограничительных мер.
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