В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи

"В Азербайджане выявлены еще 547 случаев заражения коронавирусом, 291 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14852 факта заражения коронавирусной инфекцией, 8059 человек вылечились, 180 скончались, 6613 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.