В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи

БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14,9 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 547 человек, всего в стране умерли 180 заболевших с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 547 случаев заражения коронавирусом, 291 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14852 факта заражения коронавирусной инфекцией, 8059 человек вылечились, 180 скончались, 6613 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.