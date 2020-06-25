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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573473869.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14,9 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 547 человек, всего в стране умерли 180... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи

16:26 25.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14,9 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 547 человек, всего в стране умерли 180 заболевших с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 547 случаев заражения коронавирусом, 291 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14852 факта заражения коронавирусной инфекцией, 8059 человек вылечились, 180 скончались, 6613 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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