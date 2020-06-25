Под Ташкентом загорелась крупнейшая в Узбекистане бумажная фабрика

По данным пресс-службы, 25 июня в первой половине дня на территории узбекско-южнокорейского СП Global KOMSCO Daewoo по производству целлюлозно-бумажной продукции в городе Янгиюль Ташкентской области произошел сильный пожар.

"По предварительным подсчётам, огнём объято около 5 тысяч квадратных метров площади здания. В ликвидации пожара задействованы 36 пожарно–спасательных экипажей управления по ЧС Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По данным ведомства, к настоящему времени информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика, крупнейшая в Узбекистане, была построена французской Clextral в 2001 году. В июле 2010 году предприятие приобрел южнокорейский консорциум KOMSCO и Daewoo. Фабрика может выпускать из хлопкового линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч тонн писчей бумаги в год.