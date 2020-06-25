Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573473805.html
Под Ташкентом загорелась крупнейшая в Узбекистане бумажная фабрика
Сильный пожар произошел в четверг на территории целлюлозно-бумажной фабрики Global KOMSCO Daewoo в Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:26
ташкентская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:88:1920:1168_1400x0_80_0_0_578558ea87d1c74f7a04f59075bdfd0c.jpg
ташкентская область
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:88:1920:1168_1400x0_80_0_0_578558ea87d1c74f7a04f59075bdfd0c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:0:1708:1280_1400x0_80_0_0_20f3d0bdf5b4a8e260ee211d58db41e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:0:1280:1280_1400x0_80_0_0_d87a9ae884dc44f42b32d58553c11787.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ташкентская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан, в мире

Под Ташкентом загорелась крупнейшая в Узбекистане бумажная фабрика

16:26 25.06.2020
297
© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Сильный пожар произошел в четверг на территории целлюлозно-бумажной фабрики Global KOMSCO Daewoo в Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.
По данным пресс-службы, 25 июня в первой половине дня на территории узбекско-южнокорейского СП Global KOMSCO Daewoo по производству целлюлозно-бумажной продукции в городе Янгиюль Ташкентской области произошел сильный пожар.
"По предварительным подсчётам, огнём объято около 5 тысяч квадратных метров площади здания. В ликвидации пожара задействованы 36 пожарно–спасательных экипажей управления по ЧС Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. По данным ведомства, к настоящему времени информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Утверждается, что ситуация полностью контролируется руководством МЧС, которое в эти часы находится на месте событий.
Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика, крупнейшая в Узбекистане, была построена французской Clextral в 2001 году. В июле 2010 году предприятие приобрел южнокорейский консорциум KOMSCO и Daewoo. Фабрика может выпускать из хлопкового линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч тонн писчей бумаги в год.
000600
Обсудить 0
Ташкентская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УзбекистанВ мире
Рекомендуем
Вадим Рабинович
Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что "идет в разведку"
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 61 тысячу
Детская рука
В СПЧ предложили изменить закон о суррогатном материнстве
Логотип мессенджера Telegram
Популярный белорусский Telegram-канал сообщил о задержании администратора
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом главу минздрава
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде
В ТСЖ объяснили, почему подъезд в Тольятти покрасили в цвета флага Сербии
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Плакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова
Суд подтвердил взыскание с "Калашникова" 24 миллионов рублей
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Лента новостейМолния