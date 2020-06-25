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Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые в жару не утоляют жажду, а вредят организму. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:09
елена соломатина
сахар
диабет
открытия - риа наука
диета
питание
общество
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Вот пиво пусть не трогает. Губит людей не пиво , губит людей вода
29
Расскажите о вреде чая в жару жителям Средней Азии, узнаете от них направление, куда надо направить свои стопы)))
23
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_60c4b572bb555ea7705b1ba2d2b68e6a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена соломатина, сахар, диабет, открытия - риа наука, диета, питание, общество

Названы самые опасные для употребления в жару напитки

16:26 25.06.2020 (обновлено: 17:09 25.06.2020)
14463
© Fotolia / Michael EichhammerГазированная вода в холодильнике
Газированная вода в холодильнике
© Fotolia / Michael Eichhammer
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки, которые в жару не утоляют жажду, а вредят организму.
В список самых опасных она включила чай, кофе, энергетики и другие содержащие кофеин напитки. Они обезвоживают клетки, и организм теряет важные вещества, витамины и минералы.

"Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды", — рассказала Соломатина "Вечерней Москве".

Лимонад и газировка, как правило, повышают уровень сахара в крови, что может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания. Пиво также считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар, предупреждает врач.
Альтернативой этим напиткам могут стать несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб. По словам специалиста, лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую столовую воду.
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2063188692
Обсудить 12
Елена СоломатинаСахарДиабетОткрытия - РИА НаукадиетаПитаниеОбщество
Популярные комментарии
Вот пиво пусть не трогает. Губит людей не пиво , губит людей вода
25 июня, 18:11
С Себостьян Перейро
12110006
Расскажите о вреде чая в жару жителям Средней Азии, узнаете от них направление, куда надо направить свои стопы)))
25 июня, 21:49
big_medved
2120000
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