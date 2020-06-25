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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573473729.html
Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 61 тысячу
Число заболевших коронавирусом в Бельгии с середины марта составляет 61 007 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов), в среднем,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 61 тысячу

16:25 25.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии с середины марта составляет 61 007 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов), в среднем, ежедневно в стране фиксируют порядка 93 случаев заражения, говорится в докладе института здравоохранения Бельгии Sciensano.
Ранее в связи с устойчивым сокращением эпидемии в Бельгии власти решили прекратить предоставлять ежедневно данные по эпидемиологической ситуации в абсолютных цифрах. Теперь информация публикуется в процентах и в средних значениях за семидневный период и в сравнении с данными предшествовавшей недели.
Согласно последним данным, в стране в среднем за последнюю неделю от коронавируса умирали ежедневно шесть человек, больницы принимали в день порядка пятнадцати пациентов с COVID-19.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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