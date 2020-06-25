Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 61 тысячу

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Бельгии с середины марта составляет 61 007 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов), в среднем, ежедневно в стране фиксируют порядка 93 случаев заражения, говорится в докладе института здравоохранения Бельгии Sciensano.

Ранее в связи с устойчивым сокращением эпидемии в Бельгии власти решили прекратить предоставлять ежедневно данные по эпидемиологической ситуации в абсолютных цифрах. Теперь информация публикуется в процентах и в средних значениях за семидневный период и в сравнении с данными предшествовавшей недели.

Согласно последним данным, в стране в среднем за последнюю неделю от коронавируса умирали ежедневно шесть человек, больницы принимали в день порядка пятнадцати пациентов с COVID-19.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.