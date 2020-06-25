В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона получила уведомление грузинской стороны о том, что россиянин Васамбек Боков задержан в связи с уголовным делом по факту использования поддельного документа, сообщили РИА Новости в МИД России.

Россиянин Боков был задержан 12 июня местными правоохранителями в рамках дела о подготовке убийства по заказу.

"В ответ на обращение МИД России получили уведомление грузинской стороны о том, что в связи с расследуемым уголовным делом по факту использования поддельного документа в качестве обвиняемого был задержан гражданин РФ Васамбек Боков 1982 года рождения",- сказали в российском министерстве.

"С учётом характера обвинения продолжим усилия в целях установления личности задержанного и подтверждения наличия у него российского гражданства",- отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что "со времени появления в СМИ информации о задержании грузинскими властями российского гражданина ситуация находится в поле зрения МИД России и секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии".