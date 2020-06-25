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В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии
Российская сторона получила уведомление грузинской стороны о том, что россиянин Васамбек Боков задержан в связи с уголовным делом по факту использования... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:36
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дмитрий песков, рамзан кадыров, андрей боков, швейцария, россия, грузия, в мире

В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии

16:22 25.06.2020 (обновлено: 16:36 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона получила уведомление грузинской стороны о том, что россиянин Васамбек Боков задержан в связи с уголовным делом по факту использования поддельного документа, сообщили РИА Новости в МИД России.
Россиянин Боков был задержан 12 июня местными правоохранителями в рамках дела о подготовке убийства по заказу.
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"В ответ на обращение МИД России получили уведомление грузинской стороны о том, что в связи с расследуемым уголовным делом по факту использования поддельного документа в качестве обвиняемого был задержан гражданин РФ Васамбек Боков 1982 года рождения",- сказали в российском министерстве.
"С учётом характера обвинения продолжим усилия в целях установления личности задержанного и подтверждения наличия у него российского гражданства",- отметили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что "со времени появления в СМИ информации о задержании грузинскими властями российского гражданина ситуация находится в поле зрения МИД России и секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии".
Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла 12 июня, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.
Наручники
16 июня, 08:55
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
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Дмитрий ПесковРамзан КадыровАндрей БоковШвейцарияРоссияГрузияВ мире
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