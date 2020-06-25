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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Саратовская область в течение нескольких дней выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщил в четверг вице-губернатор Александр Стрелюхин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:20
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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саратовская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество

В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

16:20 25.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Саратовская область в течение нескольких дней выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщил в четверг вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. С 27 июня в области заработают пляжи и фитнес-центры, а с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
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"С 29 мая мы приняли решение о выходе на первый этап. Мы очень аккуратно следим за ситуацией, стараемся не принимать таких мер, которые потом заставили бы нас откатиться назад. Ежедневные замеры последних недель показывают нам положительную динамику, и можно констатировать, что сегодня мы находимся на плато и в течение нескольких дней выйдем на второй этап снятия ограничений", - цитирует Стрелюхина министерство информации и печати области.
Он отметил, что за период ограничительных мер в области развернули дополнительные инфекционные койки, обеспечили оборудованием, препаратами и средствами защиты лечебные учреждения.
"В настоящее время работу по тестированию населения на COVID ведут 15 лабораторий ПЦР-диагностики. Это позволяет делать прогнозы на перспективу по постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий", - добавил вице-губернатор.
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Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявляла, что к 18 июня Саратовская область не отвечала одному из трех критериев для выхода на второй этап снятия ограничений - это коэффициент распространения инфекции, который находился на отметке в 1 или чуть выше 1, тогда как для смягчения ограничительных мер требуется добиться его стабильного снижения до 0,8.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 2922.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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