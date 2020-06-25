В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Саратовская область в течение нескольких дней выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу , сообщил в четверг вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. С 27 июня в области заработают пляжи и фитнес-центры, а с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

"С 29 мая мы приняли решение о выходе на первый этап. Мы очень аккуратно следим за ситуацией, стараемся не принимать таких мер, которые потом заставили бы нас откатиться назад. Ежедневные замеры последних недель показывают нам положительную динамику, и можно констатировать, что сегодня мы находимся на плато и в течение нескольких дней выйдем на второй этап снятия ограничений", - цитирует Стрелюхина министерство информации и печати области.

Он отметил, что за период ограничительных мер в области развернули дополнительные инфекционные койки, обеспечили оборудованием, препаратами и средствами защиты лечебные учреждения.

"В настоящее время работу по тестированию населения на COVID ведут 15 лабораторий ПЦР-диагностики. Это позволяет делать прогнозы на перспективу по постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий", - добавил вице-губернатор.

Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявляла, что к 18 июня Саратовская область не отвечала одному из трех критериев для выхода на второй этап снятия ограничений - это коэффициент распространения инфекции, который находился на отметке в 1 или чуть выше 1, тогда как для смягчения ограничительных мер требуется добиться его стабильного снижения до 0,8.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 2922.