В Раде попросили завести дело против депутата после слов о детях

Ранее в украинских СМИ было обнародовано видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".

"Заявляем, что участие Галины Третьяковой в ТКГ (трехсторонней контактной группе - ред), которая в последнее время превращается в сборище случайных людей, далеких от процесса мирного урегулирования и лишь вредящих ему, не отвечает интересам Украины. Мы требуем от президента Зеленского подписания указа об исключении Галины Третьяковой из состава делегации Украины", - добавили оппозиционеры.