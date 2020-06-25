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В Раде попросили завести дело против депутата после слов о детях
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует лишить мандата депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", главу... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:19
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7 495 645-6601 
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353
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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде попросили завести дело против депутата после слов о детях

16:19 25.06.2020
291
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует лишить мандата депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", главу парламентского комитета по социальной политике Галину Третьякову и привлечь к уголовной ответственности за "разжигание ненависти", заявили в политсиле в четверг.
Ранее в украинских СМИ было обнародовано видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".
Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова
Вчера, 12:38
Депутат Рады заявила, что бедные семьи рожают детей "низкого качества"
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что на эти мерзости от депутата "Слуги народа" может быть только одна адекватная реакция – немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие (возбуждение – ред.) в отношении нее уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины о "разжигании ненависти". Только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда на Украине больше не позволит себе публично рассуждать о "качестве детей", - говорится в заявлении на сайте партии.
В политсиле отмечают, что 5 мая указом президента Украины Владимира Зеленского Третьякова была назначена представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.
"Заявляем, что участие Галины Третьяковой в ТКГ (трехсторонней контактной группе - ред), которая в последнее время превращается в сборище случайных людей, далеких от процесса мирного урегулирования и лишь вредящих ему, не отвечает интересам Украины. Мы требуем от президента Зеленского подписания указа об исключении Галины Третьяковой из состава делегации Украины", - добавили оппозиционеры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
19 мая, 16:31Распространение нового коронавируса
Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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