В СПЧ предложили изменить закон о суррогатном материнстве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает внести изменения в действующее федеральное законодательство о суррогатном материнстве в целях устранения пробелов.

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются. Дети рождены, предположительно, суррогатными матерями, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Институт суррогатного материнства является в нашей стране одним из самых нуждающихся в детальном правовом регулировании. В связи с чем необходимо внесение изменений в действующее федеральное законодательство в целях урегулирования пробелов", - сказала РИА Новости Киркора.

По ее мнению, важно изменение условий в отношении правовой природы договора о суррогатном материнстве, отказа суррогатной матери выполнить условия договора, предусматривающие передачу ребенка генетическим родителям после его рождения, "трансграничного суррогатного материнства", то есть ситуаций, когда генетические родители из одного государства заключают договор суррогатного материнства в другом государстве, а после рождения ребенка перевозят его в государство своего гражданства.

"Я полагаю, модель запрета суррогатного материнства не верна. И здесь я согласна с нашим законодателем, который вводит такой правовой институт отраженный в приказе Минздрава России от 30 августа 2012 года "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению", который определяет суррогатное материнство как метод вспомогательных репродуктивных технологий", - отметила правозащитница.

Она добавила, что если сравнивать нормативно-правовые акты других государств, то данный документ - уникальный: ни в континентально-европейских, ни в англосаксонских правопорядках нет нормативного правового акта, который, во-первых, регулировал бы применение всех видов вспомогательных репродуктивных технологий и, во-вторых, устанавливал бы настолько подробное их регулирование.