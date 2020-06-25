Глава Югры проголосовала за поправки, "укрепляющие фундамент" Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и будут работать в течение семи дней.

"Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова одной из первых приняла участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Исполнив свой гражданский долг, губернатор призвала к этому всех югорчан", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, голосование проходит "в максимально безопасных условиях".

"Сейчас вместе с первыми югорчанами, пришедшими на избирательный участок, приняла решение об одобрении поправок в Конституцию России", - приводят в департаменте слова руководителя автономного округа.

Комарова, обращаясь к жителям региона, отметила, что участие в голосовании - это возможность "укрепить фундамент Конституции", а также защитить суверенитет, историческую правду, закрепить социальные гарантии.