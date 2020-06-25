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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573473117.html
В СФ призвали к соблюдению законодательства при голосовании
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов призвал россиян к соблюдению законодательства при голосовании по поправкам в конституцию. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:16
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
николай булаев
цик рф
андрей климов
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
павел лобков, николай булаев, цик рф, андрей климов, москва, политика

В СФ призвали к соблюдению законодательства при голосовании

16:16 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов призвал россиян к соблюдению законодательства при голосовании по поправкам в конституцию.
"Призываем всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков", - сказал Климов журналистам в четверг в преддверии голосования по основному закону страны.
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По его словам, в комиссии СФ уверены, что миллионы наших сограждан воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании.
"При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля не прикрывалась", - отметил сенатор.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал дважды по поправкам в конституцию - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией такие попытки.
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковНиколай БулаевЦИК РФАндрей КлимовМоскваПолитика
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