В СФ призвали к соблюдению законодательства при голосовании

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов призвал россиян к соблюдению законодательства при голосовании по поправкам в конституцию.

"Призываем всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков", - сказал Климов журналистам в четверг в преддверии голосования по основному закону страны.

По его словам, в комиссии СФ уверены, что миллионы наших сограждан воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании.

"При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля не прикрывалась", - отметил сенатор.