https://ria.ru/20200625/1573473035.html
Бюллетень журналиста Лобкова аннулировали
У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:15
2020-06-25T16:15
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
павел лобков
мосгоризбирком
николай булаев
элла памфилова
цик рф
москва
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
https://ria.ru/20200625/1573469499.html
Владимир Уткин
Разрешите поинтересоваться, а как вы выявили среди анонимных бюллетеней бюллетень именно Лобкова? Ооочень интересно, очень.
86
Станислав Попов
Ахахах )) А те кто во-первых не признался а во-вторых проголосовал дважды «за» - как мы узнаем что такие голоса тоже аннулировали? Голосование должно быть признано несостоявшимся из-за тотальной дыры в процедуре.
55
29
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , павел лобков, мосгоризбирком, николай булаев, элла памфилова, цик рф, москва
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
.
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что в Москве
на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков
заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
сказал, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова
назвала провокацией такие попытки.
"Признали недействительным его бюллетень, который в стационарном ящике. Электронный зачтен", - сказал Реут, отвечая на вопрос, как будет засчитываться голос журналиста, который проголосовал дважды.
Ранее Реут сообщил, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, он заявил, что Мосгоризбирком
проверит работу комиссии на участке 141 на предмет невычеркнутых электронных избирателей после ситуации с Лобковым, который попытался там проголосовать второй раз.
Секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов ранее сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам будет проходит с 25 июня по 30 июня.