Бюллетень журналиста Лобкова аннулировали

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут

"Признали недействительным его бюллетень, который в стационарном ящике. Электронный зачтен", - сказал Реут, отвечая на вопрос, как будет засчитываться голос журналиста, который проголосовал дважды.

Ранее Реут сообщил, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, он заявил, что Мосгоризбирком проверит работу комиссии на участке 141 на предмет невычеркнутых электронных избирателей после ситуации с Лобковым, который попытался там проголосовать второй раз.

Секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов ранее сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.