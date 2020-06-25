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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573472914.html
Росздравнадзор сообщил, что всплеска жалоб на недоступность лекарств нет
Большого всплеска жалоб от россиян на недоступность лекарств за последнее время не наблюдалось, но выросло число обращений по доступности медицинской помощи,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:13
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алла самойлова
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор сообщил, что всплеска жалоб на недоступность лекарств нет

16:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Большого всплеска жалоб от россиян на недоступность лекарств за последнее время не наблюдалось, но выросло число обращений по доступности медицинской помощи, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Если говорить по доступности лекарственного обеспечения, то большого всплеска жалоб и обращений мы не наблюдали... система организации лекарственного обеспечения выдержала все вызовы сегодняшнего дня", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.
Она отметила, что в начале эпидемии были обращения по обеспечению средствами индивидуальной защиты, но сейчас их практически нет.
"Мы можем констатировать, наверное, рост обращений по доступности медицинской помощи, то есть, увы, вот в этот период больше все-таки было обращений по доступности медицинской помощи", - уточнила Самойлова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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