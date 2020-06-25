Росздравнадзор сообщил, что всплеска жалоб на недоступность лекарств нет

"Если говорить по доступности лекарственного обеспечения, то большого всплеска жалоб и обращений мы не наблюдали... система организации лекарственного обеспечения выдержала все вызовы сегодняшнего дня", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.