Росздравнадзор сообщил, что всплеска жалоб на недоступность лекарств нет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Большого всплеска жалоб от россиян на недоступность лекарств за последнее время не наблюдалось, но выросло число обращений по доступности медицинской помощи, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Если говорить по доступности лекарственного обеспечения, то большого всплеска жалоб и обращений мы не наблюдали... система организации лекарственного обеспечения выдержала все вызовы сегодняшнего дня", - сказала Самойлова на круглом столе в онлайн-формате, посвященном актуальному состоянию системы лекарственного обеспечения и назревшим изменениям в условиях пандемии и после нее.
Она отметила, что в начале эпидемии были обращения по обеспечению средствами индивидуальной защиты, но сейчас их практически нет.
"Мы можем констатировать, наверное, рост обращений по доступности медицинской помощи, то есть, увы, вот в этот период больше все-таки было обращений по доступности медицинской помощи", - уточнила Самойлова.
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