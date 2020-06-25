Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет

Он отметил, что разработчиком комплексов обороны является НИИ "Экран", а "Радиоприбор" их производит. "Основу комплекса составляет станция активных помех, которая воздействует на системы зенитных ракет. Вы знаете, что зенитные ракеты имеют два принципа действия: радиолокационная головка самонаведения и головка с инфракрасным активным самонаведением. Поэтому в комплексе обороны есть станция помех, которая активно воздействует на излучение от летящей ракеты и дает ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону", - пояснил Глебов.