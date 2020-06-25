Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет

КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик на его базе получили бортовой комплекс обороны, защищающий от ракет, сообщил журналистам главный конструктор АО "Радиоприбор" (входит в КРЭТ "Ростеха") Евгений Глебов.
"Комплексы обороны ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик, а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны", - сказал Глебов, не уточнив названия комплекса.
Он отметил, что разработчиком комплексов обороны является НИИ "Экран", а "Радиоприбор" их производит. "Основу комплекса составляет станция активных помех, которая воздействует на системы зенитных ракет. Вы знаете, что зенитные ракеты имеют два принципа действия: радиолокационная головка самонаведения и головка с инфракрасным активным самонаведением. Поэтому в комплексе обороны есть станция помех, которая активно воздействует на излучение от летящей ракеты и дает ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону", - пояснил Глебов.
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.