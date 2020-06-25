Суд подтвердил взыскание с "Калашникова" 24 миллионов рублей

Суд этот довод отверг, но согласился с другим аргументом "Калашникова" - о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в три раза – до суммы около 24 миллионов рублей.