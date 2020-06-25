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Суд подтвердил взыскание с "Калашникова" 24 миллионов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с концерна... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:12
девятый арбитражный апелляционный суд
калашников (концерн)
ростех
михаил калашников
москва
курганская область
происшествия
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девятый арбитражный апелляционный суд, калашников (концерн), ростех, михаил калашников, москва, курганская область, происшествия

Суд подтвердил взыскание с "Калашникова" 24 миллионов рублей

16:12 25.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПлакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова
Плакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Плакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с концерна "Калашников" около 24 миллионов рублей, в то время как истец требовал более 168 миллионов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобы истца и ответчика на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
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Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей. Ответчик заявлял в суде первой инстанции, что просрочка наступила, в том числе, ввиду того, что заказчик поздно доставил партию оружия в 20 тысяч штук из воинской части в Курганской области.
Суд этот довод отверг, но согласился с другим аргументом "Калашникова" - о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в три раза – до суммы около 24 миллионов рублей.
Концерн "Калашников" - системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция - частным инвесторам.
В состав группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.
Молоток судьи
25 февраля, 12:42
Суд подтвердил снижение неустойки по иску Минобороны к "Воентелекому"
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Девятый арбитражный апелляционный судКалашников (концерн)РостехМихаил КалашниковМоскваКурганская областьПроисшествия
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