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Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил ноту протеста Украины из-за проведения парадов на полуострове с рефлексом собаки Павлова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:09
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сергей аксенов (политик), керчь, мид украины, симферополь, севастополь, в мире

Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму

16:09 25.06.2020
1943
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил ноту протеста Украины из-за проведения парадов на полуострове с рефлексом собаки Павлова.
Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных парадов в Крыму и Донбассе "без согласования с украинской стороной". Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь.
"С одной стороны, это, конечно, рефлекс, как у собачек Павлова: аналогичными нотами Киев реагирует и на визиты нашего президента на полуостров, и на другие значимые для крымчан события. С другой стороны, отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
"Как говорится, каждому свое: бандеровцам – радужный флаг на монументе "Родина-мать" в столице Украины, вывешенный 22 июня так называемыми активистами ЛГБТ, крымчанам – парад Победы", - отметил Аксенов.
При этом глава республики подчеркнул, что никаких официальных протестов в связи с оскорблением памяти жертв войны, а также чувств ветеранов и большинства жителей города-героя Киева, от должностных лиц киевской власти не последовало.
Военнослужащие на параде Победы в Симферополе
Вчера, 13:08Сказано в эфире
"Тема для анекдота". Политик ответил Киеву на возмущение парадами в КрымуУкраина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о реакции крымчан на выпады Киева.
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Сергей Аксенов (политик)КерчьМИД УкраиныСимферопольСевастопольВ мире
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