Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму

"Тема для анекдота". Политик ответил Киеву на возмущение парадами в Крыму Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал о реакции крымчан на выпады Киева.