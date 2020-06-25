В Мексике у родителей новорожденных тройняшек с COVID-19 коронавируса нет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Анализы на коронавирус у родителей тройняшек, родившихся с подтвержденным COVID-19 в Анализы на коронавирус у родителей тройняшек, родившихся с подтвержденным COVID-19 в Мексике , дали отрицательный результат, сообщает местное издание Sol de San Luis.

Тройняшки - два мальчика и девочка - родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на COVID-19, которые дали положительный результат. При этом у родителей детей симптомы заболевания не наблюдались. У них взяли анализы на COVID-19 и изолировали. Местные медицинские власти назвали эту ситуацию "беспрецедентной".

"Мы узнали о негативных результатах тестов ПЦР у обоих родителей, что делает этот случай еще более значимым не только для исследования, которое наши медики проводят в стране, но и для исследований, проводимых во всем мире", - заявила руководитель медицинской службы Сан-Луис-Потоси Моника Ранхель.

Как отмечается, в настоящее время состояние детей оценивается как стабильное. После рождения симптомы коронавируса проявляются только у одного из детей.