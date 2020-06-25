https://ria.ru/20200625/1573472479.html
В Мексике у родителей новорожденных тройняшек с COVID-19 коронавируса нет
Анализы на коронавирус у родителей тройняшек, родившихся с подтвержденным COVID-19 в Мексике, дали отрицательный результат, сообщает местное издание Sol de San... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:10
2020-06-25T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мексика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мексика, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Анализы на коронавирус у родителей тройняшек, родившихся с подтвержденным COVID-19 в Мексике
, дали отрицательный результат, сообщает местное издание Sol de San Luis.
Тройняшки - два мальчика и девочка - родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси
в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на COVID-19, которые дали положительный результат. При этом у родителей детей симптомы заболевания не наблюдались. У них взяли анализы на COVID-19 и изолировали. Местные медицинские власти назвали эту ситуацию "беспрецедентной".
"Мы узнали о негативных результатах тестов ПЦР у обоих родителей, что делает этот случай еще более значимым не только для исследования, которое наши медики проводят в стране, но и для исследований, проводимых во всем мире", - заявила руководитель медицинской службы Сан-Луис-Потоси Моника Ранхель.
Как отмечается, в настоящее время состояние детей оценивается как стабильное. После рождения симптомы коронавируса проявляются только у одного из детей.
Ранее сообщалось, что по словам врачей, это первый случай рождения нескольких детей с коронавирусом. Местные медицинские власти заявили, что проведут расследование случившегося, чтобы изучить, передается ли вирус через плаценту.