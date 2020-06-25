Обстановка в Вологодской области после паводка стабилизировалась

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация на территории Вологодской области после сильного дождевого паводка стабилизировалась, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время ситуация стабилизировалась, вода ушла с подтопленных территорий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в пострадавших от стихии районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба, организованы выплаты пострадавшим.
По его словам, 25 июня глава МЧС России Евгений Зиничев провел в Череповце выездное совещание по вопросу готовности сил и средств РСЧС региона к действиям по предназначению в паводкоопасный период. Отмечалось, что в регионе проводится системная работа по предотвращению возможных рисков, связанных с подтоплениями, анализируется опыт прохождения паводков и половодий, широко используются возможности системы космического мониторинга, информационных ресурсов МЧС и беспилотных авиационных систем, что позволяет моделировать сценарии возможной обстановки.
Созданные на базе пожарно-спасательных частей мобильные группы показали свою эффективность во время дождевого паводка и резкого поднятия уровня в реках в Вологодском, Верховажском и Усть-Кубинском районах. Время готовности таких групп к реагированию составляет один час.
© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС России Евгений Зиничев оценил паводковую обстановку в Вологодской области
© Фото : МЧС России
Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил паводковую обстановку в Вологодской области
"Данная ситуация требует принятия комплексных мер по эффективному предупреждению возможных ЧС, связанных с подтоплением. Необходимо усилить работу по мониторингу и детальному анализу возможной обстановки, заблаговременно планировать и проводить превентивные мероприятия, в том числе дноуглубительные работы, расчистку русел рек и дренажных каналов", - приводит пресс-служба министерства слова Зиничева.
22 июня, 07:35В Приморье ливни вызвали паводок