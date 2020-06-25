Обстановка в Вологодской области после паводка стабилизировалась

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация на территории Ситуация на территории Вологодской области после сильного дождевого паводка стабилизировалась, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время ситуация стабилизировалась, вода ушла с подтопленных территорий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в пострадавших от стихии районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба, организованы выплаты пострадавшим.

По его словам, 25 июня глава МЧС России Евгений Зиничев провел в Череповце выездное совещание по вопросу готовности сил и средств РСЧС региона к действиям по предназначению в паводкоопасный период. Отмечалось, что в регионе проводится системная работа по предотвращению возможных рисков, связанных с подтоплениями, анализируется опыт прохождения паводков и половодий, широко используются возможности системы космического мониторинга, информационных ресурсов МЧС и беспилотных авиационных систем, что позволяет моделировать сценарии возможной обстановки.

Созданные на базе пожарно-спасательных частей мобильные группы показали свою эффективность во время дождевого паводка и резкого поднятия уровня в реках в Вологодском, Верховажском и Усть-Кубинском районах. Время готовности таких групп к реагированию составляет один час.

© Фото : МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил паводковую обстановку в Вологодской области © Фото : МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил паводковую обстановку в Вологодской области