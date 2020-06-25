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Эксперты ООН осудили американские санкции против МУС
Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) является прямым посягательством на судебную независимость института и может... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:04
дональд трамп
международный уголовный суд
афганистан
оон
сша
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, международный уголовный суд, афганистан, оон, сша, израиль, в мире

Эксперты ООН осудили американские санкции против МУС

16:04 25.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваШтаб-квартира Организации объединенных наций
Штаб-квартира Организации объединенных наций
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Штаб-квартира Организации объединенных наций. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) является прямым посягательством на судебную независимость института и может подорвать доступ жертв к правосудию, говорится в опубликованном в четверг заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане. В декабре 2019 года администрация США также предупредила, что она будет "точно определять последствия" для МУС любых "незаконных" расследований действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
24 июня, 06:30
Более половины стран-членов МУС выразили поддержку суду в конфликте с США
"Проведение такой политики со стороны США имеет единственную цель - оказать давление на институт, роль которого заключается в обеспечении правосудия в отношении преступлений геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии. Это еще один шаг в оказании давления на МУС и принуждении его должностных лиц в контексте независимых и объективных расследований и беспристрастного судебного разбирательства", - заявил специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.
Заявление с оценкой действий США подписали 34 спецдокладчика и независимых эксперта ООН в области прав человека. Они находятся в контакте с властями США по данной ситуации.
"Применение односторонних санкций в отношении международных судей и международных гражданских служащих представляет собой явное нарушение не только их привилегий и иммунитетов, но и широкого спектра прав. Эти угрозы представляют собой ненадлежащее вмешательство в независимость МУС и могут также оказать потенциальное негативное воздействие на правозащитников, организации гражданского общества и представителей жертв, которые могут быть лишены возможности сотрудничать с МУС, и, следовательно, помешать жертвам зверских преступлений получить доступ к правосудию", - заявили эксперты.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
16 июня, 17:45
Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми
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Дональд ТрампМеждународный уголовный судАфганистанООНСШАИзраильВ мире
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