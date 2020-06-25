Эксперты ООН осудили американские санкции против МУС

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) является прямым посягательством на судебную независимость института и может подорвать доступ жертв к правосудию, говорится в опубликованном в четверг заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане . В декабре 2019 года администрация США также предупредила, что она будет "точно определять последствия" для МУС любых "незаконных" расследований действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.

"Проведение такой политики со стороны США имеет единственную цель - оказать давление на институт, роль которого заключается в обеспечении правосудия в отношении преступлений геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии. Это еще один шаг в оказании давления на МУС и принуждении его должностных лиц в контексте независимых и объективных расследований и беспристрастного судебного разбирательства", - заявил специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

Заявление с оценкой действий США подписали 34 спецдокладчика и независимых эксперта ООН в области прав человека. Они находятся в контакте с властями США по данной ситуации.