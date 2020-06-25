На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Коронавирус за сутки выявили у 39 жителей Сахалинской области, общее число выявленных случаев достигло 693, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 25 июня в Сахалинской области 693 случая заболевания, 177 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение", - сообщил Лимаренко в Telegram-канале.
Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.